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Son dakika! AK Parti Van İl başkanı Türkmenoğlu, itfaiyecilerle bir araya geldi

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika! AK Parti Van İl başkanı Türkmenoğlu, itfaiyecilerle bir araya geldi

Gelen son dakika haberine göre AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, İtfaiye Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığını ziyaret etti.

VAN (AA) - AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, İtfaiye Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkmenoğlu ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Abdülillah Arvas ve itfaiyecilerle bir araya geldi.

İtfaiye erlerinin zor şartlarda mesai mefhumunu gözetmeden çalıştığını dile getiren Türkmenoğlu,"İtfaiyecilerimiz ülkemizin farklı noktalarında yaşanan deprem yangın, sel felaketinde üstüne düşen görevi en iyi şekilde yerine getirerek canla başla çalışıyor. Bu kutsal görevi yerine getiren kahraman arkadaşlarımızın İtfaiye Haftası'nı kutluyorum." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Arvas ise il genelinde 350 personel ile hizmet verdiklerini söyledi.

İtfaiye ekipleri olarak sadece yangın değil, trafik kazası, deprem, arama kurtarma gibi her olaya anında müdahale ettiklerini belirten Arvas, şunları kaydetti:

"AFAD ile bu konularda çözüm ortağıyız. 126 aracımız var. Personellerimiz sürekli görev başında. Şartlar ne olursa olsun her zaman vatandaşımızın hizmetindeyiz. Manavgat yangınına buradan araç ve personel gönderdik. Personellerimizin çalışmaları başarılı oldu ve ödüle layık görüldük."

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AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Son Dakika Haberleri
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