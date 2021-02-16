Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Wilders'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki hadsiz ifadelerine sert tepki
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Wilders'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki hadsiz ifadelerine sert tepki

16.02.2021 00:25 | Son Güncelleme: 16.02.2021 01:24
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Wilders'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki hadsiz ifadelerine sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin Başkanı Geert Wilders'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hadsiz ifadeler kullanmasına çok sert tepki gösterdi. Kalın, Wilders'in fotoğrafını paylaşarak "Embesil" ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin Başkanı Geert Wilders'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin Twitter'dan açıklamada bulundu.

İBRAHİM KALIN'DAN ÇOK SERT YANIT

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Wilders'e çok sert tepki gösterdi. Kalın, Wilders'in fotoğrafını paylaşarak "Embesil" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Wilders'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki hadsiz ifadelerine sert tepki

ÖMER ÇELİK ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Çelik açıklamasında, "Cumhurbaşkanımıza saldıran bu faşist, II. Dünya Savaşı yıllarında yaşasa, şimdi lanetle anılan bir Nazi olurdu" ifadesini kullanıp şunları kaydetti:

"Eğer şu anda Ortadoğu'da yaşıyor olsa DEAŞ mensubu bir katil olurdu. Bu çağda ve bu zamanda Hollanda'da yaşıyor ve insanlık düşmanı çirkin bir faşist oldu. Bu çirkin faşist eline fırsat geçse masum göçmenleri öldürme yolları arayacak bir katil adayı. Daha yaşarken insanlığın lanetlilerinden oldu. Bu faşistin ölümden kaçan göçmenlere kucak açma siyasetinin lideri Cumhurbaşkanımıza saldırması doğaldır. Çünkü bu lanetli faşistler insanlığa düşmandır. Bu faşistler mazlumları ölüme terk etmediği için Cumhurbaşkanımıza düşmandır. Bu faşistler lanetli olduğu için insani değerlerin yüceltilmesine düşmandır."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Wilders'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki hadsiz ifadelerine sert tepki

BİR TEPKİ DE FAHRETTİN ALTUN'DAN GELDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Wilders'in sözleri sert tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Geert Wilders ve neo-Nazi arkadaşlarının ağzından bugüne kadar çıkan hiçbir kelimenin hiçbir ağırlığı olmadı. Asıl tehlike, Avrupa'nın sözde ılımlı hükümetlerinin ve güya sorumluluk sahibi karar alıcılarının onların fikirlerini paylaşmalarıdır. Bu itibarla, Hollanda'nın NCTV kuruluşunun mesnetsiz, taraflı ve cahilce 'raporunu', köyün delisinden daha büyük bir endişe kaynağı olarak görmeliyiz. Türkiye ve Avrupalı Türkler her zaman terörün ve aşırıcılığın karşısında bir duvar olmuştur. Aksini iddia etmek, ırkçılığa ve İslamofobi'ye hizmet etmektir"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Wilders'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki hadsiz ifadelerine sert tepki

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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