Son Dakika! AK Parti'den ABD'nin yaptırım kararına sert tepki: Kararı reddediyoruz, hiçbir hukuki zemini yoktur

Son dakika! ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD'nin yaptırım kararını reddediyoruz, bu kararın hiçbir hukuki zemini yoktur, adaletten uzaktır ve müttefiklik ilişkisi bakımından tamamen yanlıştır" dedi.

Dün ABD, Rusya'dan S-400 alımıyla ilgili olarak Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı alırken, bu karar taraflı tarafsız herkesin tepkisini çekti. Konuyla ilgili olarak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve karara tepki gösterdi.

Çelik'in yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"ABD'nin ittifak ilişkisi ruhu ve Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihi derinliği ile asla bağdaşmayan yaptırım kararını reddediyoruz. Bu kararın hiçbir hukuki zemini yoktur, adaletten uzaktır ve müttefiklik ilişkisi bakımından tamamen yanlıştır.

"BU EN DOĞAL EGEMENLİK HAKKIMIZDIR"

Kilis'e füzeler düşerken ve NATO müttefiklerimiz patriotlarını söküp geri götürürken ulusal güvenliğimizi korumak ve hava savunma ihtiyacımızı karşılamak için S-400 sistemini Rusya'dan temin ettik. Bu en doğal egemenlik hakkımızdır.

"ABD'NİN DESTEĞİNİ GÖRMEDİK"

Türkiye kendi sınırlarını koruyor. Koruduğumuz sınırlar aynı zamanda Avrupa Birliği ve NATO'nun sınırlarıdır. Biz bu sınırları korurken desteğini göremediğimiz ABD, S-400 hava savunma sistemleri tedarik ettiğimiz için ülkemize karşı tek taraflı yaptırımlar içeren bir karar aldı.

"TÜRKİYE KARARLIDIR"

Gelinen noktada uygulanan tek taraflı Amerikan yaptırımlarının oluşturacağı yegane etki, müttefikler arasındaki diyaloğu zora sokması, diplomasiyi devre dışı bırakması ve ikili ilişkilerimizi erozyona uğratması olacaktır. Türkiye yoluna devam edecektir. Türkiye kararlıdır.

"KENDİ ADIMLARIMIZI ATACAĞIZ"

Milli güvenliğimizi korumak adına gereken her türlü tedbiri almaya, hudutlarımızı korumaya devam edeceğiz. ABD'nin tek taraflı yaptırım kararına ilişkin olarak da kendi adımlarımızı atacağız.

"YAPTIRIM KARARINA MUHATAP OLAN KİŞİ VE KURUMLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Yaptırım kararına muhatap olan kişi ve kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Onlar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin güçlenmesi için verilen görevleri birer vatansever olarak yerine getirdiler. Ve ülkemize hizmet etmeye devam edecekler.

"MİLLİ GÜVENLİĞİMİZ KONUSUNDA PAZARLIK KABUL ETMİYORUZ"

Türkiye yoluna devam edecektir. Milli güvenliğimiz konusunda pazarlık kabul etmiyoruz. Müttefiklerimizin sağduyulu davranması herkesin yararına olacaktır. Müttefiklik yaptırım diliyle değil dayanışma diliyle konuşmak demektir"