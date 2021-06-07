Son Dakika! AK Parti'den HDP'ye açılan ikinci kapatma davasına ilk yorum: Eksikliklerin tamamlanmasıyla başlayan bir süreç

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP'ye yeniden açılan kapatma davasına ilişkin ilk yorumda bulundu. Çelik, "Eksiklerin tamamlanmasıyla tekrar başlayan bir süreç" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu.

HDP'YE YENİDEN AÇILAN KAPATMA DAVASI

HDP'ye yeniden açılan kapatma davasına ilişkin Ömer Çelik, "Eksikler var diye iade edilmişti. Zannediyorum eksiklerin tamamlanmasıyla başlayan süreç" dedi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;

MARMARA'DAKİ MÜSİLAJ TEHLİKESİ

Marmara Denizi ile ilgili ortaya çıkan müsilaj konusu ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız çalıştay düzenledi. Hepimiz bu konuyla yakından ilgiliyiz. Son derece tedirgin edici bir tablo. Eylem planı her açıdan güçlü bir şekilde takip edilecek ve gerekleri yerine getirilecek. Deniz salyası sorununun kendi kaderimiz olan tabiatı bütün bu tehlikelerden korumak için ciddi bir uyarı olarak ele alınması gerektiğini değerlendiriyoruz. Biyolojik arıtma tesisi yapmanın ne kadar önemli olduğu, temel atmama töreni düzenlenmesinin ne kadar yanlış bir iş olduğu ortaya çıktı. 3 yılda tamamlanacak bir eylem planıdır. Arkadaşlarımız Meclis'te de takip edecekler. Önergeler verilecek. Gündemimizde kalmaya devam edecek.

Arkadaşlarımız Meclis'te de takip edecekler. Önergeler verilecek. Gündemimizde kalmaya devam edecek. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu çerçeve bundan sonra partimiz için talimattır. Millet Bahçeleri projelerini çok yakından takip ediyoruz. Çevre siyaseti en önemli başlıklarımızdan birini oluşturuyor. Atık Getirme Merkezleri de hayata geçmiş oldu. 46 ilimizde 80 millet bahçesi de şu anda yapım aşamasındadır. Yaptığımız en önemli işlerden biri doğal gazın yaygınlaştırılmasıdır. Geniş kapsamlı ağaçlandırma faaliyetleri sürdürülüyor.

KARADENİZ'DEKİ DOĞAL GAZ MÜJDESİ

Karadeniz'de ortaya çıkan doğal gaz müjdesi Türkiye'nin enerji tedarikinde oyun değiştirici aktör olarak yükselişini ortaya koydu. Deniz tabanında doğal gaz üretim tesisleri kurulacak, karada işleyip kullanıma hazır hale getirilecek tesisler kurulacak. Türkiye bu tarihi keşfi gerçekleştirirken bile siyasetçi sıfatı taşıyan birinin rahatsızlık duyduğunu görüyoruz. Allah herkese Türkiye'nin başarıları ile sevinmeyi nasip etsin. Bunun bir nasip meselesi olduğu da görülüyor. İnşallah bu başarılar daha çok artacak, milletimizin geleceği daha da güçlenecek.

SINIR ÖTESİ OPERASYONLAR

Pençe Şimşek ve Pençe Kartal operasyonları ile Eren operasyonları güçlü bir şekilde sürüyor. Biz bütün mücadeleyi kendi milli güvenliğimiz için gerçekleştiriyoruz. Dünyanın en meşru mücadelesini veriyoruz. Asker, polis görevlilerimize , jandarmamıza saldırdığı gibi vatandaşlarımıza saldırıyor. Maalesef karşımızda içerde çok güçlü, içerde bunun tercümanları olan psikolojik harp unsurları çıkıyor. Montajlı fotoğraflarla Türkiye'nin sivillere karşı eylemi var gibisinden bir yaklaşım sergiliyorlar. Bunu yapanlar Türkiye ile Irak arasındaki ilişkinin bozulmasını arzulayanlardır.

MÜLTECİ SORUNU

Mülteci konusu insanlığın gündemini oluşturmaya devam ediyor. En son Yunanistan'da mültecileri caydırmak için yüksek ses çıkaran bariyerler gündeme alındı. Yunanistan sınırlarına mülteci gelmesin diye yapıyor. Ses bombaları insanların sağlığı üzerinde etki bırakan bir çeşit silah. Benzer şekilde kötü bir eylem Danimarka'dan geldi. Sığınmacıların başvurularını değerlendirirken onları ülke sınırları dışına çıkarabilecekleri bir yasa çıkardı. AB'den yapılan açıklama Avrupa değerlerine uygun mücadele verilmelidir.

YUNANİSTAN'A TEPKİ

Yunanistan sınırlarına mülteci gelmesin diye yapıyor. Ses bombaları insanların sağlığı üzerinde etki bırakan bir çeşit silah. Benzer şekilde kötü bir eylem Danimarka'dan geldi. Sığınmacıların başvurularını değerlendirirken onları ülke sınırları dışına çıkarabilecekleri bir yasa çıkardı. AB'den yapılan açıklama Avrupa değerlerine uygun mücadele verilmelidir. İhlaller karşısında hiç bir iş yapılmıyor. Avrupa demokrasileri Akdeniz'e gömülüyor.

AHMET ŞIK'IN SÖZLERİ

Milletvekili sıfatı taşıyan birinin devlet katildir demesi, biz bu üslubu nereden biliyoruz. Silahlı terör örgütleri tarafından kullanılan bir üslup. Böyle düşünüyorsa TBMM'de ne işi var? Böylesi bir iki yüzlülük kabule dilebilir bir şey değil. Bir devlete katil demek o devletin millet tarafından verilmiş meşruiyetine saldırıdır. Bu yapılan iş herhangi bir eleştiri değildir. Zaten hakkında soruşturma açılmış. Eğer doğruysa buna tepki verilmiyor muhalefetten dediniz, muhalefetten bazılarının da arkadaşımızdır diye sahiplenmesidir.

GÜNEY BELDESİ SEÇİMİ

Belde seçimi ortada seçim olmadığı için seçimin olmasıyla öne çıktı. Bir aday cumhur ittifakının adayı olarak girdi. Biz bu meselenin bazı partiler tarafından neden büyütüldüğünü merakla izledik.