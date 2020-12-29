Son Dakika! Aylin Sözer cinayeti sonrası Bakan Selçuk'tan açıklama: Dava sürecinin yakın takipçisi olacağız

Son dakika! Üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer'in canice katledilmesinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, "Katilin en ağır cezayı alması için dava sürecinin yakın takipçisi olacağız" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eski sevgilisi olduğu öne sürülen Kemal Delbe tarafından yakılarak öldürülen öğretim görevlisi Aylin Sözer ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN DAVAYI YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ"

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Akademisyen Aylin Sözer'in vahşice katledilişi hepimizi derinden yaraladı. Katilin en ağır cezayı alması için dava sürecinin yakın takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

"BİR CANİNİN KURBANI OLMASI ÇOK ACI"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan, öğretim görevlisi Aylin Sözer'e ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Selçuk, "Genç bir meslektaşım, kıymetli bir eğitimci Dr. Aylin Sözer'in vahşice katledildiği haberinin üzüntüsü içindeyim. En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı. Lanetliyor; ailesi ve öğrencilerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." dedi.

MECLİS BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP: YARGI HAK ETTİĞİ EN AĞIR CEZAYI VERECEKTİR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, öğretim görevlisi Aylin Sözer'in öldürülmesiyle ilgili, "Bu suçu işleyen katile yargı hak ettiği en ağır cezayı verecektir." ifadesini kullandı.

Meclis Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan öğretim görevlisi Aylin Sözer'e ilişkin paylaşım yaptı. Şentop, "İnsanlıktan nasipsiz bir cani tarafından katledilen Aylin Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve öğrencilerine sabırlar diliyorum. Bu suçu işleyen katile yargı hak ettiği en ağır cezayı verecektir." ifadesini kullandı.

ÖĞRENCİLERİYLE BERABER ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, eski sevgilisi olduğu öne sürülen şahıs tarafından önce bıçaklanarak öldürülen, ardından yakılan öğretim üyesi Aylin Sözer'in, daha öncesinde okulda öğrencileriyle beraber ders işlediği ve etkinliğe katıldığı görüntüler ortaya çıktı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Ayrıca, dairedeki yapılan olay yeri incelemesinin ardından kadının cansız bedeni çıkarıldı. Bu sırada Sözer'in yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Ceset morguna kaldırıldı. Aylin Sözer'in buradaki eve 2 ay önce taşındığı öğrenildi.