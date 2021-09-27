Son dakika... Ağabeyini ve yengesini öldüren zanlı: Kardeş katili olarak yargılanmak bana çok zor geliyor

KAYSERİ'de, Mehmet Turhan (55) ve boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği eşi Firdevs Öztürk (52) çiftini iple boğarak öldürüp ardından da kuyuya gömen kardeşi Yusuf Turhan (52) ile oğlu Bedirhan ve eşi Necla Turhan'ın yargılanmasına başlandı. Zanlı Yusuf Turhan, "Kardeş katili olarak yargılanmak bana çok zor geliyor. Ağabeyimi öldürmek için plan kurmadım" dedi.

Olay, Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi'nde geçen mayıs ayında meydana geldi. Boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, 19 Mayıs'ta ortadan kayboldu. Çocuklarının kayıp ihbarı üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin bulunması için yakınlarıyla iletişime geçti. Polis, kayıp Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan'ı, çelişkili ifadeleri üzerine takibe aldı. Yusuf Turhan'ın evinin yanına yeni tandır yaptırdığını belirleyen polis, arama yaptı. Kadavra köpeğinin kullanıldığı aramalarda, çiftin cansız bedenlerinin beton dökülü tandırın içinde olduğu belirlendi. Tandırı kürekle kıran ekipler, kaybolduktan 22 gün sonra Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün cansız bedenlerine ulaştı. Çiftin öldürüldükten sonra çuvalla tandırın içine atıldığı tespit edildi. Tandırdan çıkarılan çiftin cenazeleri, otopsileri yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.