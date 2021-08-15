Son Dakika: Afganistan'da 26 şehir merkezini ele geçiren Taliban, başkent Kabil'e girdi

Son dakika: Taliban'ın sabah saatlerinde başkent Kabile'e yakın olan Celalabad şehrine girmesiyle ABD, şehirdeki büyükelçiliği boşaltmaya başladı. Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 26 şehir merkezini ele geçiren Taliban'ın, başkent Kabil'e girdiği bildirildi.

Taliban bu sabah, Afganistan'ın doğusundaki önemli bir şehir olan Celalabad'ın kontrolünü ele geçirdi. Kabil'e oldukça yakın bir yerde ilerleyiş devam ederken, Taliban kontrolündeki ilerliyorken ABD başkent Kabil'deki büyükelçiliğini tahliye etmeye başladı. Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın başkent Kahire'ye girmeye başladığını bildirdi.