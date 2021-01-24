Son dakika! İlçe Emniyet Müdürü kök hücre bağışıyla hasta çocuğa umut oldu

Adana'da Kozanİlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, genleri ilik nakli bekleyen çocukla uyum sağlayınca bağışçı oldu.

Kozan İlçe Emniyet Müdürü Büyükatak, genlerinin kök hücreyle tedavi edilmeyi bekleyen bir çocukla eşleşmesi üzerine kentteki özel bir hastaneye giderek, kök hücre bağışını gerçekleştirdi.

Yaklaşık 2 saat süren işleminin ardından hastane çıkışında gazetecilere konuşan Büyükatak, İl Emniyet Müdürlüğünce 10 Nisan 2019'da, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türk Kızılay için kan bağışı kampanyası düzenlendiğini kaydetti.

Birçok polis gibi kendisinin de kan bağışında bulunduğunu belirten Büyükatak, organizasyonda Kızılay görevlilerinin yaptığı bilgilendirme üzerine kök hücre bağışçısı olduğunu söyledi.

Yaklaşık 1 ay önce genlerinin bir hastayla uyumlu olduğunun kendisine bildirildiğini aktaran Büyükatak, prosedürler kapsamında Sağlık Bakanlığınca kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirildiğini anlattı.

Büyükatak, daha sonra kendisinden yeniden kan örneğini alındığını belirterek, şöyle devam etti:

"Yeniden yapılan testlerde de yüzde 90 uyum sağlandığı için bağışçı olabileceğim tarafıma bildirildi. Halen bağış yapmak isteyip istemediğim soruldu. Hiç düşünmeksizin bağışçı olmak istediğimi belirttim. Kök hücre bağışçısı olmak isteyenler Türk Kızılaya müracaat edebilirler. Çok basit bir işlem. Sadece üç tüp kan alınıyor. Bu üç tüp kan alınıp gerekli inceleme yapıldıktan sonra doku bankasına alınıp ihtiyaç sahibi ortaya çıktığı zaman tarafınıza bilgi veriliyor. Yanlış bilinen bir şeyi de belirtmek istiyorum. Kök hücre bağışı, cerrahi müdahaleyle yapılan bir şey değil. Ben kök hücre bağışı yapalı 10 dakika oldu ve şu an buradayım. Bir koldan kan alınıyor ve kök hücreler alındıktan sonra kanınız tekrar vücudunuza enjekte ediliyor."

Kök hücre bağışı bir insanlık vazifesi

Kök hücre bağışının bir insanlık vazifesi olduğunu kaydeden Büyükatak, "Bu konuda tevazu göstermeyeceğim. Kök hücre bağışçısı olduğum için çok gururluyum. Rabb'im herkese nasip etsin." dedi.

Kök hücre naklinin bazı gelişmiş ülkelerde yüksek ücretlerle uygulandığını ifade eden Büyükatak, "Devletimiz bu konuda gövdesini taşın altına koymuş. Kök hücre nakil işlemi bir çok ülkede ücretli, bizim ülkemizde bu işlem tamamen ücretsiz. Ayrıca, bu işlemin uygulanmasında hem hastanın hem de bağışçının bütün konforu düşünülmüş. Devletimiz böyle bir organizasyonda vücudunu taşın altına koymuşken bizlerin de elimizi taşın altına koymamız gerektiğini düşünüyorum. Üç tüp kan hayat kurtarıyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu