ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani 2. ölüm yıldönümünde İran'da anıldı

ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürülen eski İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, 2. ölüm yıldönümünde İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen törenle anıldı.

ABD'nin Bağdat Havaalanında düzenlendiği hava saldırısı sonucu 3 Ocak 2020'de öldürülen eski İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ölümünün 2. yıldönümünde İran'ın başkenti Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde düzenlenen törenle anıldı.

Anma törenine, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami, Süleymani'nin yerine atanan Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General İsmail Kaani, İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade ve birçok önemli isim katıldı.

"MÜSLÜMANLAR BU CİNAYETİN İNTİKAMINI ALACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Reisi törende yaptığı konuşmada, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın suikast nedeniyle yargılanması gerektiğini belirterek, "Bu korkunç cinayetin karşısında katil ve asıl suçlu olan ABD Başkanı Trump yargılanmalıdır. Trump, Pompeo ve bu cinayetin diğer sorumluları için adil bir yargılama mekanizması sağlanmalı. Aksi takdirde Müslümanlar bu cinayetin intikamını alacaktır" dedi.

Törende konuşma yapan Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani ise, babasının İran halkının kalbinde hala yaşadığını ifade ederek, "Düşman, askerini söylediği her yalandan, uydurduğu her komplodan tanır. Kasım Süleymani İran halkının kalbinde hala yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Törene katılan İranlı Arash Roodi, " Kasım Süleymani İran halkının gönlünde yer aldı. İranlılar olarak onu seviyoruz. Bunda herkes başarılı olamaz. İran'da ve hatta yabancı ülkelerde yapılan cenaze törenleri halkın onu ne kadar çok sevdiğini gösteriyor. İntikam için İran'ın ABD'nin bölgedeki tüm askeri üslerini vurması yeterli değil. Bizim açımızdan asıl intikam İsrail rejiminin tamamen yok edilmesidir" dedi.

Törene katılan bir diğer İranlı Ekber Seyyidi ise, "Hacı Kasım'ın yolunu bizler devam ettireceğiz. Neyimiz varsa onun sayesinde. O kendi canını bizim namusumuz ve canımız için feda etti. Onun anma törenine katılmak için uzak yoldan buraya geldim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bağdat Havaalanında insansız hava aracı (İHA) ile ABD tarafından düzenlenen saldırıda Süleymani'nin yanında bulunan Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis de hayatını kaybetmişti.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)