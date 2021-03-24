Son Dakika | ABD savaş gemisi 'USS Monterey', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Son Dakika | ABD savaş gemisi 'USS Monterey', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

24.03.2021 16:26 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:37
Son Dakika | ABD savaş gemisi 'USS Monterey', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Gelen son dakika haberlerine göre ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD Donanması'na ait 61 borda numaralı güdümlü füze kruvazörü 'USS Monterey', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD Donanması'na ait 61 borda numaralı güdümlü füze kruvazörü 'USS Monterey', Ege Denizi'ne doğru yol aldı. 

Marmara Denizi'nden saat 14.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD Donanmasına ait 61 borda numaralı 'USS Monterey' adlı savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.Güdümlü füze kruvazörüne, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

 


- Çanakkale
Son Dakika | ABD savaş gemisi 'USS Monterey', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son Dakika | ABD savaş gemisi 'USS Monterey', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son Dakika | ABD savaş gemisi 'USS Monterey', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son Dakika | ABD savaş gemisi 'USS Monterey', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa SUİÇMEZ

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