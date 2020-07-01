Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın
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Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın

Son dakika: Danıştay'ın kararı öncesi ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya açıklaması geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'ye Ayasofya'nın müze olarak kalması çağrısı yaptı.

01.07.2020 17:53 | Son Güncelleme: 01.07.2020 19:15

Danıştay, yarın Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmayacağı konusunda son kararı verecek. Danıştay'ın kararı öncesi ise ABD'den tartışma yaratacak bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'ye Ayasofya'nın müze olarak kalması çağrısı yaptı.

TÜRKİYE'YE "AYASOFYA MÜZE OLARAK KALSIN" ÇAĞRISI

Pompeo, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Ayasofya'yı yaklaşık 100 yıldır müze olarak yönettiğini anımsatarak, "Türkiye Cumhuriyeti'ne katkıda bulunan inanç geleneklerine ve çeşitli tarihlere saygı sözünün örneği olarak, Türkiye hükümetini, Ayasofya'nın müze statüsünü devam ettirmeye ve burasının herkes için erişilebilirliğinin devamını sağlamaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

AYASOFYA 1500 YILLIK TARİH İLE ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR

Ayasofya'nın 1500 yıllık tarihiyle dini ifade ile sanatsal ve teknik dahiliğe bir örnek teşkil ettiğini belirten Pompeo, Ayasofya'nın müze statüsünün, tüm dünyadan insanların bu yapıya erişimini sağladığını kaydetti.

Pompeo açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "ABD, Ayasofya'nın statüsündeki herhangi bir değişikliği, bu olağanüstü binanın mirasını ve binanın emsalsiz bir şekilde farklı inanç ve kültürlere köprü olarak insanlara hizmet kabiliyetini eksiltmek olarak görmektedir. Türkiye hükümeti ile dini ve kültürel alanların korunması da dahil, geniş çaptaki karşılıklı çıkar konularında birlikte çalışmaya devam etmek istiyoruz."

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Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın

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