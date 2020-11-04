Son Dakika! ABD Başkanı Trump: Oyları çalmaya çalışıyorlar, buna izin vermeyiz
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Son Dakika! ABD Başkanı Trump: Oyları çalmaya çalışıyorlar, buna izin vermeyiz

04.11.2020 08:47 | Son Güncelleme: 04.11.2020 08:59

Son dakika! ABD Başkanı Trump, başkanlık seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasından sonra sosyal medya paylaşımında "Oyları çalmaya çalışıyorlar, buna izin vermeyiz" dedi.

ABD'de 56. başkanlık seçimlerinde oy kullanma işlemi sona erdi. Eyaletlerde ilk sonuçların açıklanmasıyla demokratların adayı Joe Biden, 223 delege kazandı. Trump ise 174 delege kazanmış durumda. Ülkede başkanlık koltuğuna ise 270 delegeye ulaşan aday oturacak.

TRUMP: GERİDE KALINCA TWEET ATTI

Mevcut başkan Donald Trump ve Joe Biden'ın yarıştığı, Beyaz Saray'da 4 yıl boyunca görev yapacak ismin belirleneceği seçimlerde ilk verilere göre geride kalan isim Trump oldu. Hem delege sayısında hem de oy oranında Biden önde görününce, Trump aktif olarak kullandığı twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Trump, "Oyları çalmaya çalışıyorlar. Bunu yapmalarına asla izin vermeyeceğiz. Kapandıktan sonra oy kullanılamaz!" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! ABD Başkanı Trump: Oyları çalmaya çalışıyorlar, buna izin vermeyiz
Haber Yorumları (1)
ER Dİ: Yukarı tükürsem bıyık aşağı tükürsem sakal. Allah fırsat vermesin bu adaylara.
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