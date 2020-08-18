Son Dakika: Abant, Gölcük ve Yedigöller'e HES kodu ile girilecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Abant, Gölcük ve Yedigöller'e HES kodu ile girilecek

Son dakika gündem haberi: Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, özellikle il dışından en çok ziyaretçinin geldiği Abant ve Gölcük Tabiat Parkı ile Yedigöller Milli Parkı'na girişlerin Hayat Eve Sığar "HES" uygulaması ile yapılmasına karar verildi.

Son Dakika: Abant, Gölcük ve Yedigöller'e HES kodu ile girilecek
18.08.2020 22:51 | Son Güncelleme: 18.08.2020 22:54

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, özellikle il dışından en çok ziyaretçinin geldiği Abant ve Gölcük Tabiat Parkı ile Yedigöller Milli Parkı'na girişlerin Hayat Eve Sığar "HES" uygulaması ile yapılmasına karar verildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Ahmet Ümit başkanlığında toplandığı ve Kovid-19 salgınının yayılmasının önüne geçilmesi için önlemler aldığı belirtildi.

Toplantıda, Bolu'nun koronavirüsle mücadele süreci ve performansının değerlendirildiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bolu'nun ilk aylarda Türkiye ortalamasına göre oldukça iyi olduğu ancak özellikle son iki ay (temmuz, ağustos) salgının yayılma hızının, pozitif vakaların, evlerinde izolasyona tabi tutulan vatandaş sayısının ve temaslıların hızla arttığı görülmüş. İstenmeyen bu gelişmelerin, yani ilimiz genelinde salgının hızla yayılmaya başlamasının ve pozitif vakaların yüksek oranlara ulaşmasının, hastanelerde yatan hastaların artmasının en önemli sebeplerinin, sünnet düğünü, nişan, kına, düğün, taziye, toplu taşıma, toplu iş yerleri, cenaze işlemleri gibi toplu etkinliklerde katılımcıların koronavirüsle mücadele kurallarına uymamalarından ve il dışından gelen pozitif vaka tanımlı veya temaslılarla temaslarından kaynaklandığı anlaşıldığından yeni tedbirlerin bu hususlar göz önünde bulundurularak alınması uygun görülmüştür."

Açıklamada, il genelinde vatandaşlar tarafından gerçekleştirilecek sünnet düğünü, kına, nişan, düğün, cenaze namazı, cenaze defin işlemleri, taziyeler gibi toplu olarak yapılması gelenek halinde bulunan tüm merasimlere katılımcıların sayısal olarak asgari seviyeye indirilmesine, süre yönünden 2 saat ile sınırlandırılmasına karar verilerek mevlit programlarının ikinci bir emre kadar kısıtlandığı bildirildi.

Bilumum merasimlerin koronavirüs kurallarına uygun olarak yapılmalarını temin edilmesi amacıyla özel giysili veya üniformalı salgın denetim ekiplerinin oluşturulmasına, tüm merasimlerin bu ekipler nezaretinde kontrollü olarak yapılmasına karar verildiği kaydedildi.

Ayrıca pozitif tanılı ya da temaslısı olması sebebiyle evinde izolasyona tabi olan kişilerin elektronik imkanlar da dahil her türlü tedbir alınarak evlerinde kalmalarının temin edileceğine dikkat çekilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Abant, Gölcük, Yedigöller mesire alanlarına il içinden ve il dışından yoğun şekilde ziyaretçilerin geldiği, bu ziyaretçilerin en azından bazılarının pozitif vaka tanımlı veya temaslısı oldukları ve evlerinden çıkmamaları gerektiği halde söz konusu mesire alanlarına geldikleri tespit edildiğinden, ilk etapta Abant, Gölcük ve Yedigöller'e tatil günlerinde girişlerin sağlık Bakanlığının tavsiyeleri doğrultusunda elektronik HES sistemi kullanılarak gerçekleştirilmesine; ülkemiz genelinde ve ilimizde koronavirüs sebebiyle vefat eden vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun kronik rahatsızlığı olan veya 65 yaş ve üzeri şahıslardan oluştuğu anlaşıldığından kronik rahatsızlığı olan veya 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımızın virüsten daha iyi korunabilmelerine yardımcı olabilmek amacıyla toplu ulaşım araçlarını kullanmalarının, sünnet düğünü, nişan, kına, düğün, taziye, cenaze namazı, pazar yerleri gibi insanların topluca bulundukları faaliyet ve sosyal aktivitelere katılmalarının kısıtlanmasına yani bu tür aktivitelere katılmalarının engellenmesine; vatandaşlarımızın yeme-içme gerekçesiyle maske takmamalarına sebebiyet verdiği anlaşıldığından maske çıkartılmasını önlemek amacıyla cadde ve sokaklarda sigara içilmesine, dondurma ve çekirdek gibi gıda tüketimine izin verilmemesine; lokanta, restoran, kafe gibi yeme-içme mekanlarında yeme-içme eyleminin dışında mutlak surette maskeli olunmasına karar verildi."

Açıklamada, alınan tedbirlerin denetiminin sağlanması amacıyla sorumlu vali yardımcısının başkanlığında İl Salgın Denetim Merkezinin oluşturulmasına karar verildiği de duyuruldu.

Ayrıca açıklamada, vatandaşların toplu olarak bir araya geldikleri sünnet düğünü, kına, nişan, düğün gibi topluluk oluşturacak her türlü etkinlik için en az 3 gün önce emniyet veya jandarmaya bildirimde bulunulması gerektiği, bu tür etkinliklerde, yemek programlarına ve diğer ikramlara izin verilmemesine ve etkinliklerin en az katılımcı ile 2 saatle sınırlandırılmasına karar verildiği ifade edildi.

Tüm toplu etkinliklerin salgın tedbirlerine uyulma seviyesini denetlemek üzere özel kıyafet giyimli en az 2 kontrolörden oluşan "Salgın Denetim Ekipleri" tarafından denetleneceği de bildirildi.

Yine, Abant, Yedigöller ve Gölcük gibi mesire alanlarının, özel kıyafetli koronavirüs "Salgın Denetim Ekipleri" tarafından bu alanlar açık olduğu sürece kontrol edilmesine karar verildiği belirtildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Ankara Kuşu' isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar tahliye edildi Güncel
"Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar tahliye edildi
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı Ekonomi
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı Dünya
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı Güncel
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü Dünya
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti Magazin
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Aracını yol kenarına park eden şahıs, viyadükten atlayarak intihar etti
Aracını yol kenarına park eden şahıs, viyadükten atlayarak intihar etti
Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı
Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı
Suriye'de 2 Rus keşif uçağı düşürüldü
Suriye'de 2 Rus keşif uçağı düşürüldü
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere 'beni öldürün' diye yalvardı
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere "beni öldürün" diye yalvardı
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Cumhurbaşkanı alıkonuldu
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Cumhurbaşkanı alıkonuldu
Doğu Akdeniz gerginliğinde istediği desteği bulamayan Yunanistan'dan küstah Türkiye sözleri
Doğu Akdeniz gerginliğinde istediği desteği bulamayan Yunanistan'dan küstah Türkiye sözleri
Konya ve Tunceli'de koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstüne yönelik yeni tedbirler alındı
Konya ve Tunceli'de koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstüne yönelik yeni tedbirler alındı
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti tatilin tadını çıkarıyor
Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti tatilin tadını çıkarıyor
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu
Arkadaşlar arasındaki küfür tartışması büyüyünce kan döküldü: 1 ölü
Arkadaşlar arasındaki küfür tartışması büyüyünce kan döküldü: 1 ölü
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti
Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Donald Trump Angela Merkel Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Aamir Khan Sezen Aksu Demet Akalın
Spor Ali Koç Can Bartu Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Rusya
Şu an buradasınız: Son Dakika: Abant, Gölcük ve Yedigöller'e HES kodu ile girilecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 23:19:17. #1.14#
title