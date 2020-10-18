Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi: Ülke genelinde 7 gün denetim yapılacak
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Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi: Ülke genelinde 7 gün denetim yapılacak

18.10.2020 13:19 | Son Güncelleme: 18.10.2020 13:33
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi: Ülke genelinde 7 gün denetim yapılacak

Son dakika! İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine "Koronavirüs Salgını" konulu ek genelge gönderildi. Genelgeye göre, 19 Ekim Pazartesi gününden itibaren 7 gün boyunca her gün ülke genelinde koronavirüs denetimi yapılacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine ek genelge gönderdi. Genelgeye göre tüm il ve ilçelerde en geç 48 saat içerisinde Umumi Hıfzıssıhha Kurulları toplanacak.

Hıfzıssıhha kurullarında, koronavirüsle mücadelede "takip", "denetim" ve "uyarı" ekseninde mevcut durum analiz edilerek denetimler değerlendirilecek.

DENETİM YARIN BAŞLIYOR

Öte yandan, 19 Ekim Pazartesi'den itibaren 7 gün boyunca her gün ayrı konuda olmak üzere, ülke genelinde Kovid-19'a yönelik denetim yapılacak.

VATANDAŞLARA ANONS VE DUYURULAR YAPILACAK

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kapalı alanlarda yoğunluk artacağından dolayı anons ve duyurular ile vatandaşlara maske ve fiziki mesafe kuralına uymaları bir kez daha hatırlatılacak. Şehir içi toplu ulaşım sistemleri ile HES entegrasyonunu henüz gerçekleştirmeyen belediyeler, bir an evvel bu entegrasyonu sağlayacak, bu konu İçişleri Bakanlığı'nca gerçekleştirilecek olan teftiş veya soruşturmalarda da özellikle takip edilecek.

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