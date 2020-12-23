SON DAKİKA! 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri: Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl?

Sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili son dakika haberleri merak ediliyor. Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında hafta içi belirli saatlerde hafta sonu ise 56 saat boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Peki, Hafta içi 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri neler?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri: 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Artan vaka sayısını kontrol altına almak için bir dizi önlem alınırken risk grubu taşıyan yaşlılar ve 20 yaş altı vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması bulunuyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar günün belli saatleri aralığında dışarı çıkabilirken, toplu taşıma kullanma yasakları da bulunuyor. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? 65 yaş üstü dışarı çıkma izni ne zaman, kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte genelge detayları…

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NASIL?

Corana virüs tedbirleri en üst seviyede devam ederken 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yaşlıların hafta içi 3 saatlik zaman dilimi dışında dışarı çıkmaları yasaklandı.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

20 yaş altı vatandaşlar, (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler. Bu saatler dışında 20 yaş altının sokağa çıkma yasaklandı.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ! 65 YAŞ ÜSTÜ DIŞARI ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN, KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi;

"Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yılsonuna kadar kapalı kalacak."

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı

65 YAŞ VE ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA KULLANABİLECEK Mİ?

30 Kasım 2020 tarihinde açıklanan yeni korona virüs kısıtlamaları kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasaklarına eklemeler yapıldı. 20 Kasım 2020'de uygulanmaya başlayan yasaklara ek olarak 65 yaş ve üstü vatandaşların şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmaları kısıtlandı. Yani 65 yaş ve üstü vatandaşlar gün içerisinde sokağa çıkma saatleri olan 10.00-13.00 arasında toplu taşımaya (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) binemeyecek. Yeni kısıtlamalar bugün, yani 1 Aralık Salı gününden itibaren geçerli olacak.