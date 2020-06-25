Son Dakika! 65 Yaş Üstü Seyahat İzni Genelgesi Valiliklere Gönderildi
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Son Dakika! 65 Yaş Üstü Seyahat İzni Genelgesi Valiliklere Gönderildi

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü vatandaşlar için seyahat iznine ilişkin yeni genelge yayınladı. Valiliklere gönderilen genelgeye göre, 65 yaş ve üzerindekiler izin belgesi almak koşuluyla turizm amaçlı seyahat yapabilecek.

Son Dakika! 65 Yaş Üstü Seyahat İzni Genelgesi Valiliklere Gönderildi
25.06.2020 18:00 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:03

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü vatandaşlar için seyahat iznine ilişkin yeni genelge yayınladı. Valiliklere gönderilen genelgeye göre, 65 yaş ve üzerindekiler izin belgesi almak koşuluyla turizm amaçlı seyahat yapabilecek. 65 yaş üstü seyahat izni genelgesi detayları haberimizde.

65 yaş ve üzeri vatandaşların beklediği seyahat izni çıktı. İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü seyahat izni genelgesini 81 il valiliğine gönderdi. Genelgede, Kovid-19 salgınının yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşmesi ve turizm sezonunun açılması nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların turizm amaçlı seyahatlerine izin verilmesinin uygun olacağının değerlendirildiği belirtildi. Buna göre;

65 Yaş Üstü Seyahat İzni Genelgesi

65 yaş ve üzeri vatandaşlar (son üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) turizm amacıyla yapacakları yolculuklarda "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi" almak şartıyla istedikleri yerleşim yerine gidebilecek.

Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesine başvuracak 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, kendileri ile aynı durumda bulunan (65 yaş ve üzeri) eş, kardeş ve birinci derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için seyahat izin belgesi başvurusu yapabilecek.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi almak üzere, Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden veya elektronik ortamda e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemine girerek seyahat izin işlemleri başlığının altında yer alacak Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi verilmesi alt başlığını seçerek başvurularını gerçekleştirebilecek.

Başvuru formunda otel tatili, yazlık/devremülk, kiralık ev/villa ya da karavan tatili gerekçelerinden biri seçilecek.

Vatandaşlar, otel tatili için rezervasyon belgelerini, yazlık/devremülk için tapu örneklerini, kiralık ev/villa tatili için ise kira sözleşmelerini, karavan tatili için karavan sahiplik belgeleri ya da kira sözleşmelerini zorunlu olarak başvuru sırasında sisteme yükleyecek.

Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi alacak vatandaşlar, otobüs, uçak, tren ve özel araç ile yapacakları yolculuklar için başvuru yapabilecek.

Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin Kovid-19 evde izolasyon sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup olmadığı hususu da sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanacak.

Vatandaşların belge almak için herhangi bir sağlık kuruluşu ya da valilik/kaymakamlıklara gitmelerine gerek bulunmuyor. Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi başvuruları, otomatik olarak değerlendirilecek ve sonuçlandırılacak.

İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yoluyla bilgilendirme yapılacak, ayrıca e-Devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilecek.

İzin başvurusu kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşların bilgileri, otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecek. Kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takipleri yapılacak.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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