Motosikletine çarptıkları çöp toplayıcı genci döverek hastanelik ettiler
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Motosikletine çarptıkları çöp toplayıcı genci döverek hastanelik ettiler

22.03.2021 08:48 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:05

Antalya'da 3 kişinin içinde bulunduğu kamyonet, motosikletiyle çöp toplayan gence çarptı. Araçtan inen 3 kişi çarptıkları genci önce darbetti, ardından motosikleti yakmaya çalıştı. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırganlar kıskıvrak yakalandı.

Muratpaşa ilçesi Fener Caddesi üzerinde saat 22.30 sıralarında gerçekleşti. Kimliği belirlenemeyen Suriye uyruklu vatandaş, çöp toplamak için motoru ile birlikte Fener Caddesi üzerinde bir konteynerin yanında durdu. İddiaya göre o sırada Ö.B. idaresindeki transit kamyonet çöp toplamak için duran Suriye uyruklu adamın motoruna vurdu.

MOTOSİKLETİ YAKMAYA ÇALIŞTILAR

Kaza sonrası araçtan inen Ö. B., A. R. ve H. Ç., Suriye uyruklu şahsı darbettiler. Darptan sonra taş ve sopalar alıp Suriye uyruklu şahsın kafasına vurdular. 3 şüpheli daha sonra kamyonetleriyle motosikletin üzerinden geçti. Yine iddiaya göre 3 şahıs motosikleti yakmaya da çalıştı ve olay yerinden kaçtı.

Motosikletine çarptıkları çöp toplayıcı genci döverek hastanelik ettiler

HASTANEYE KALDIRILDI

Durumu gören çevredeki vatandaşlar, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Suriye uyruklu adama ilk müdahaleyi yapıp ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Motosikletine çarptıkları çöp toplayıcı genci döverek hastanelik ettiler

Polis, olay yerinden kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki vatandaşların verdikleri eşkâl ve araç bilgilerinden yola çıkan ekipler, kamyoneti park halinde 1907. Sokak üzerinde buldu. Kısa süre içerisinde şüphelilerden Ö. B.'de 1907. sokak üzerinde yakalandı. Bir diğer şüpheli A. B. ise 1977 sokak üzerinde yakalanırken H. Ç.'yi arama çalışmaları sürüyor.

Motosikletine çarptıkları çöp toplayıcı genci döverek hastanelik ettiler

"DENGESİZ KONUŞUYORLARDI"

Ö.B.'nin yakalandığı sokakta oturan görgü tanığı "Kahve yapıyordum, mutfaktan gördüm. Ses, gürültü duydum. Kim diye bakmak istedim. Üzerime 2-3 kişi geldi. Daha sonra tarlaya kaçmaya başladılar. Kardeşim bir tanesini yakalayıp yere yatırdı. Polis ekipleri geldi daha sonra müdahale ettiler ama çocuklar biraz alkollü gibiydi. Dengesiz konuşuyorlardı" dedi.

Motosikletine çarptıkları çöp toplayıcı genci döverek hastanelik ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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