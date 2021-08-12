Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan terör yandaşlarına operasyon
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Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan terör yandaşlarına operasyon

Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan terör yandaşlarına operasyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ ve PKK/YPG/KCK yandaşlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ ve PKK/YPG/KCK yandaşlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine, terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunan, yardım ve yataklık yapan kişilerin tespit edilmesine yönelik olarak 01 Temmuz 2021 ile 10 Ağustos 2021 tarihleri arasında yaklaşık 40 günlük çalışma düzenlendi. Sosyal paylaşım hesapları üzerinden PKK/YPG/KCK, terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen 3 şüphelinin kimlikleri belirlenerek şahısların yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunan ikametlerinde yakalanan 3 şüpheli hakkında "Terörle Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan işlem yapıldı. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile ifadeleri alınan şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan Konya Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakkında yakalama kararı çıkarılan bir şüpheli yakalanarak işlemlerinin tamamlanması için Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekiplerine teslim edildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Konya Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

PKK terör örgütünü övücü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine kamuoyunu yanıltıcı yayınlar yaparak, haksız ve olumsuz algı oluşturduğu tespit edilen ve merkezi Almanya'da bulunan 2 internet sitesi hakkında 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanunu'na Muhalefet" suçundan işlem yapıldı. İnternet siteleri Eskişehir Sulh Ceza Mahkemesi kararı ile kapatıldı. Kapatma kararı verilen internet sitelerinin yöneticiliğini yapan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yurt dışında ikamet eden 2 şüphelinin kimlik tespiti yapıldı. Şüpheliler hakkında "Terörle Mücadele Kanunu" gereğince adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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