Gaziosmanpaşa'da cami içerisindeki yatılı kuran kursunda korkutan yangın
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Gaziosmanpaşa'da cami içerisindeki yatılı kuran kursunda korkutan yangın

Gaziosmanpaşa'da cami içerisindeki yatılı kuran kursunda korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziosmanpaşa'da cami içerisindeki yatılı kuran kursunda korkutan yangın Gaziosmanpaşa'da 5 katlı caminin 3'üncü katında bulunan yatılı kuran kursunda yangın çıktı.

Gaziosmanpaşa'da cami içerisindeki yatılı kuran kursunda korkutan yangın

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da 5 katlı caminin 3'üncü katında bulunan yatılı kuran kursunda yangın çıktı. Yangında büyük panik yaşanırken mahsur kalan öğrenciler itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 01.15 sıralarında Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1100.Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı Sayit Demirci Cami ve Erkek Kuran kursunun 3'üncü katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle içeride bulunan öğrenciler yangında mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan içeride mahsur kalan öğrencileri tahliye etti. Yaklaşık 40 kişinin bulunduğu kursta dumandan etkilenen öğrenciler ambulansa alınarak müdahale edildi. Yangın sırasında korku ve panik yaşayan mahalle sakinleri ise sokağa döküldü. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken caminin 3'üncü katında büyük hasar oluştu. İtfaiye ekipleri binada soğutma çalışması yaparken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Gaziosmanpaşa'da cami içerisindeki yatılı kuran kursunda korkutan yangın
Gaziosmanpaşa'da cami içerisindeki yatılı kuran kursunda korkutan yangın
Gaziosmanpaşa'da cami içerisindeki yatılı kuran kursunda korkutan yangın
Gaziosmanpaşa'da cami içerisindeki yatılı kuran kursunda korkutan yangın
Gaziosmanpaşa'da cami içerisindeki yatılı kuran kursunda korkutan yangın
Gaziosmanpaşa'da cami içerisindeki yatılı kuran kursunda korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Emin Arslan

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