Takla atan araç hurdaya döndü! Sürücü ağır yaralandı, anne ve babası hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ve baba hayatını kaybetti. Çiftin direksiyon başındaki oğulları ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.