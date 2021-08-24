Takla atan araç hurdaya döndü! Sürücü ağır yaralandı, anne ve babası hayatını kaybetti
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Takla atan araç hurdaya döndü! Sürücü ağır yaralandı, anne ve babası hayatını kaybetti

Takla atan araç hurdaya döndü! Sürücü ağır yaralandı, anne ve babası hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ve baba hayatını kaybetti. Çiftin direksiyon başındaki oğulları ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Yalçın Ağıç'ın kullandığı kamyonet, ilçe merkezine yakın karayolunda şarampole devrildi. Kazada, sürücü Ağıç ile birlikte anne ve babası Gülay-Refik Ağıç çifti ağır yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANNE VE BABA YAŞAMINI YİTİRDİ

Yapılan tüm müdahalelere rağmen anne Gülay Ağıç ve baba Refik Ağıç hayatlarına kaybetti. Sürücü Yalçın Ağıç da yaşam savaşı veriyor.

ARI KOVANLARINI KONTROL ETMEYE GİTMİŞLER

Kahreden kazada hayatlarını kaybeden Ağıç çiftinin, Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Köylüce köyünde ikamet ettikleri, gezgin arıcılık mesleği yaptıkları ve Uzunköprü'de bulunan arı kovanlarını kontrol etmek için ilçeye seyir halinde oldukları öne sürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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