Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada
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Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada

11.11.2020 13:45 | Son Güncelleme: 11.11.2020 15:17

Bursa'da şehir içi sefer yapan halk otobüsündeki taciz anları otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Yalova Yolu Caddesi üzerinde sefer yapan 93 hat numaralı halk otobüsünde meydana gelen olayda iddiaya göre; yolculardan 25 yaşındaki Bahar B., otobüsten ineceği sırada hemen önünde duran Mustafa Ç.'nin kendisine ve yanında bulunan 22 yaşındaki Şule K.'ye bakarak mastürbasyon yaptığını fark etti. Bunun üzerine Bahar B., bağırarak tepki gösterdi.

Durum üzerine diğer yolcular da şüpheliye tepki göstermeye başladı. Şoför, yaşananların ardından otobüsü durdurarak, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, iki kadının şikayeti üzerine Mustafa Ç.'yi gözaltına aldı.

"BUNUN İZAHI YOK"

Durumu fark eden ve öğretmen olduğunu öne süren bir yolcu ise, "Bunun izahı yok, bir de genç kızınız var. Bunu daha önce yapmadığınız ne malum? Belki orada oturup başka birine daha önce yaptınız. Ben fark ettim ve ses çıkardım. Ses çıkarmayanlar da vardı" dedi.

"BEN İKİ TARAFLI SANDIM"

Cinsel tacizde bulunan adam, "Bu ben değildim. O anki ben değilim. Gözlerimi görmüyor musun? Binmekle hata yaptım. Özür dilerim gerçekten. Bu bir hata, ben iki taraflı sandım" dedi.

O ANLAR OTOBÜSÜN GÜVENLİK KAMERASINDA

Kameralara yansıyan görüntülerde ise, genç kadının durumu fark ettikten sonra tepki vermesi ve otobüsten inmeye çalışan şüphelinin vatandaşlar tarafından engellendiği görüldü. Diğer yandan şüphelinin tepkiler üzerine kadına saldırmaya çalışması ve yine vatandaşlar tarafından engellenmesi kameralara yansıdı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli Mustafa Ç. adliyeye sevk edildi.

Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKAY BAŞDAN

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