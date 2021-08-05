Son dakika 3. sayfa: Bursa'da eski karısını başından vuran koca tutuklandı: Vurma anı kamerada
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Son dakika 3. sayfa: Bursa'da eski karısını başından vuran koca tutuklandı: Vurma anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Bursa'da eski karısını başından vuran koca tutuklandı: Vurma anı kamerada Bursa'da bir kadın boşandığı eşi ile konuşmayı kabul etmediği için tabancayla başından vuran İbrahim S. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da eski karısını başından vuran koca tutuklandı: Vurma anı kamerada

BURSA - Bursa'da bir kadın boşandığı eşi ile konuşmayı kabul etmediği için tabancayla başından vuran İbrahim S. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Bir çocuk annesi Gülfem Alay (32), alışveriş yaptığı marketin çıkışında, bir süre önce boşandığı eşi İbrahim S.'nin kendisini beklediğini gördü. Alay kaçmaya çalışırken, İbrahim S. ise arkasından takip etti. Alay'ın konuşmak istemediğini söylemesi üzerine sinirlenen İbrahim S., belindeki tabancayı çıkarıp ateş etti. Mermilerin başına ve karnına isabet ettiği Alay, kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli İbrahim S. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alay, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Alay'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, yapılan çalışmanın ardından şüpheliyi, olay yerinin 3 sokak uzağında yakalayıp gözaltına aldı. İbrahim S., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika 3. sayfa: Bursa'da eski karısını başından vuran koca tutuklandı: Vurma anı kamerada
Son dakika 3. sayfa: Bursa'da eski karısını başından vuran koca tutuklandı: Vurma anı kamerada
Son dakika 3. sayfa: Bursa'da eski karısını başından vuran koca tutuklandı: Vurma anı kamerada
Son dakika 3. sayfa: Bursa'da eski karısını başından vuran koca tutuklandı: Vurma anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Berktuğ Öncü

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