Son dakika 3. sayfa: Avdan dönen cip takla atarak karşı şeritteki otomobilin üzerinden geçti
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Son dakika 3. sayfa: Avdan dönen cip takla atarak karşı şeritteki otomobilin üzerinden geçti

Son dakika gelişmesine göre Avdan dönen cip takla atarak karşı şeritteki otomobilin üzerinden geçti -Cip taklalar attı, ana yolda can pazarı yaşandı: 4 yaralı -Kaza geçiren cipten kurtulan köpeğe polis merhameti Denizli'de avlanmaktan dönen iki arkadaşın bulunduğu cip taklalar atarak karşı şeride geçti.

23.08.2020 17:16 | Son Güncelleme: 23.08.2020 17:35

Avdan dönen cip takla atarak karşı şeritteki otomobilin üzerinden geçti

-Cip taklalar attı, ana yolda can pazarı yaşandı: 4 yaralı

-Kaza geçiren cipten kurtulan köpeğe polis merhameti

DENİZLİ - Denizli'de avlanmaktan dönen iki arkadaşın bulunduğu cip taklalar atarak karşı şeride geçti. Burada bir başka otomobile çarpan cip duvara çarparak durabildi. Can pazarının yaşandığı kazada itfaiye ekiplerinin yoğun çabası dikkatlerden kaçmadı. kazayı duyan yakınların gözyaşları ile olay yerine koşarken polisin merhameti takdir topladı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Bektaş, 20 AAE 859 plakalı cipi ile seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan cip önce orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Taklalar atarak orta refüjü aşan cip, karşı şeritten gelen Mehmet Ali Güven idaresindeki 20 UC 383 plakalı otomobile çarptı. Otomobile çarpmasına rağmen duramayan cip ters şekilde duvara çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Can pazarı yaşandı

İki araçta bulunan 4 kişiyi kurtarmak için itfaiye ve sağlık ekipleri seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu Güven ve beraber işe gittiği öğrenilen Ekrem Cebeci ile Bektaş'ın avlanmaktan döndüğü yanında bulunan arkadaşı İsmet Öz, sıkıştıkları yerlerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulunduğu 4 şahsı yaralı olarak çevre hastanelere kaldırdı. Hurdaya dönen iki otomobilden yaralı olarak kurtarılan sürücü olan Mehmet Ali Güven ve İbrahim Bektaş ile yolculuk eden Ekrem Cebeci ve İsmet Öz'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza geçiren av köpeğine polis merhameti

Avlanmaktan dönen İbrahim Bektaş ve İsmet Öz'ün cipinde bulunan av köpeğinin bulunduğu kafes ise parçalandı. Şans eserinde içinde bulunan av köpeği ise yara almadan atlattı. Polis ekipleri, sahiplerinin hastane kaldırılması üzerine av köpeğini yol kenarındaki demir korkuluklara bağladı. O sıra bir polis memurunun kenarda bekleyen köpeğe su vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu

Araçların hurdaya döndüğü kaza haberini alan yaralı akrabaları kaza yerine koştu. Araçları halini gören yakınları gözyaşlarına boğuldu. Birbirlerine sarılarak teselli etme çabaları ise dikkatlerden kaçmadı. yaralıların hastaneye kaldırıldığını öğrenen yakınları,yaralıların yanına gitmek için hastane yolunu tuttu.

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Son dakika 3. sayfa: Avdan dönen cip takla atarak karşı şeritteki otomobilin üzerinden geçti

Kaynak: İHA

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