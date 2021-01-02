Son Dakika: 3 gencin kapalı otoparkta ölü bulunmasıyla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama: Karbonmonoksit ya da alkolden zehirlendiler

Son dakika: Ankara'da sabah saatlerinde kapalı otoparkta 3 gencin cansız bedeni bulunmuştu. Olayla ilgili açıklama yapan Ankara Valiliği, "İlk incelemelere göre şahısların alkol ya da karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabilecekleri tespit edilmiş, ancak kesin ölüm nedenleri otopsi işlemlerinden sonra kesinlik kazanacak" ifadelerine yer verildi.

Yunus Emre Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanda zehirlenme vakası olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri, olay yerine gitti. Ekipler, binanın kapalı garajında 25 yaşındaki Hüseyin Şahinoğlu ve Halil İbrahim Altıntaş ile 24 yaşındaki Burak Karakoç'u hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede 3 gencin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

KESİN ÖLÜM NEDENLERİ OTOPSİDEN SONRA KESİNLİK KAZANACAK

Acı verici olayla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada "02.01.2021 günü saat 08:10 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar sonucunu Pursaklar ilçesi, Orhangazi Caddesi'nde bulunan bir binanın kapalı otoparkında bir otomobilin etrafında 3 erkek şahsın hareketsiz yattığı görülmüş, 112 ekiplerin yaptığı ilk kontrollerde şahısların hayatlarını kaybettiği anlaşılmıştır. Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısı'nın bilgisi dahilinde, adli tabibin yaptığı ilk incelemede şahısların alkol ya da karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabilecekleri tespit edilmiş, ancak kesin ölüm nedenlerinin otopsi işlemlerinden sonra kesinlik kazanacağı bildirilmiştir. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verildi.