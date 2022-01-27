Son dakika: 20. Geleneksel Eğitim Sempozyumu Antalya'da başladı

ANTALYA (AA) - Türkiye Özel Okullar Derneğince "Eğitimin Dönüşümü" temalı düzenlenen 20. Geleneksel Eğitim Sempozyumu Antalya'da başladı.

Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen sempozyumda, Antalya sempozyumlarının artık ününün ülke sınırlarının dışına taşındığını söyledi.

Sempozyuma 680 okuldan bin 400'e yakın eğitimci katıldığını dile getiren Öztürk, eğitim sektörünün önemli paydaşlarından olan sempozyumda katkıları bulunan 91 firmanın yer aldığını bildirdi.

Salgın nedeniyle öğrencilerin uzun süre okuldan uzak kaldıklarını ifade eden Öztürk, öğretmenlere bu süreçte gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de göreve geldiği günden itibaren en büyük riskleri göze alarak okulları açık tutma konusunda kararlı bir irade gösterdiğini vurgulayan Öztürk, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın son günlerde verdiği 'En son kapanan yerler okullar olacaktır' beyanatı da yaşanan değişimin ve Bakanımızın gayretlerinin sonucudur. Nitekim yapılan araştırma sonuçlarına göre, okulların açık olmasının, salgının yayılmasında, ciddi bir etkisi olmadığı da görülmüştür." diye konuştu.

Salgının eğitimde dengelerin değişmesine neden olduğunu belirten Öztürk, Türkiye'nin de yıllardır yaptığı yatırımların büyük çapta faydasını gördüğünü kaydetti. Gerek altyapısı oluşturarak internet erişimine ulaşabilen okullar ve dağıtılan tabletlerle, gerekse EBA ve TRT yayınları ile öğrencilerin önemli ölçüde eğitim imkanına kavuşmasını sağladığını anlatan Öztürk, bu dönemde özel okulların daha fazla teknolojik imkana sahip olmaları, süratle yazılım ve program satın alabilmeleri, dinamik yapıları ve değişime uyum kabiliyetleriyle sıkıntı çekmediğini ifade etti.

Sempozyumda dönüşümün detayları değerlendirilecek

Değişen dünyaya ve geleceğe bakıldığında eğitimin barajları yıkarak dönüştüğünü, Sanayi Devrimi ile biçimlenmiş bir eğitim anlayışını sürdürmenin mümkün olmadığını aktaran Öztürk, şunları söyledi:

"Zaman içinde öğretmen merkezli eğitimden, öğrenci merkezli eğitime dönmek, eğitime teknolojiyi monte etmek, kısmen teknoloji kullanımı ile uzaktan eğitim imkanlarından yararlanmak ve benzeri çalışmalar ancak büyük değişimin minik yapı taşları olabilir. Bina mimarileri, sınıf yapıları, aynı yaş gruplarının aynı sınıflarda eğitim yapmaları, keskin çizgilerle belirlenmiş müfredatlar, haftalık ders saatleri, derslerin yapılacağı yerler, kullanılacak araçlar, ölçme değerlendirme sistemleri, diploma yapıları, dönüşmek ve günümüz şartlarına uymak zorundadır. Bugün eğitim verdiğimiz öğrencilerin özelliklerine, mesleklerin dönüşümüne ve dünyadaki değişime sırtımızı dönemeyiz."

Öztürk, sempozyumda dönüşümün detaylarının dile getirileceğini ve ülke şartlarının konuşulacağını belirterek, öğrencilerin özellikle öğrenme farklılıklarının, kişisel ve sürekli gelişimin, müfredatın, proje bazlı öğrenmenin, teknolojinin önemli başlıkları oluşturacağını kaydetti.

Okul öncesi eğitime ayrı bir başlık açılması gerektiğini ve ülke geleceği açısından hayati önem taşıdığını ifade eden Öztürk, bir çocuğun gelişim aşamasında 6 yaş sonuna kadar olan dönemin en önemli gelişim basamaklarından biri olduğunu sözlerine ekledi.

Vali Yazıcı, AHENK Projesini anlattı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı da Antalya'da başlatılan Antalya Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi hakkında ve okulların durumu hakkında bilgi verdi.

Proje kapsamında okulları ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldiklerini anlatan Yazıcı, öğrencilere ülkenin geleceği açısından ne kadar önemli olduklarını anlatmaya çalıştıklarını kaydetti. AHENK Projesi ile başarılı ve iyi insanlar yetiştirilmesini amaçladıklarını aktaran Yazıcı, buna yönelik etkinlikler gerçekleştirdiklerini bildirdi.