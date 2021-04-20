Eski Genelkurmay Başkanı Mustafa Necdet Üruğ, son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eski Genelkurmay Başkanı Mustafa Necdet Üruğ, son yolculuğuna uğurlandı

Eski Genelkurmay Başkanı Mustafa Necdet Üruğ, son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel - Haberler | Güncel

19. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Mustafa Necdet Üruğ (100), Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

19. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Mustafa Necdet Üruğ (100), Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tedavi gördüğü İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle vefat eden Üruğ için öğle vakti Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Türk bayrağına sarılı tabut ile naaşı askerlerin omuzlarında getirilen Üruğ için, pandemi dolayısıyla sosyal mesafeli namaz kılındı. Üruğ'un fotoğrafı ve üstün hizmet madalyalarının bulunduğu tablo da askerler tarafından törenle getirilerek musalla taşına konuldu.

Üruğ'un cenazesine oğlu Hadi Üruğ, gelini Sergül Üruğ, torunları Beyza Yalçın ve Ceyda evren, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem, Emekli Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ da katıldı.

Törene, Türk Silahlı Kuvvetleri ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kuvvet komutanları çelenk gönderdi.

Mustafa Necdet Üruğ, Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Üruğ'un oğlu Hadi Üruğ, basın mensuplarına, "Onu anlatmak için benim kelime dağarcığım yetmez. Tanıyanlar bilir. Onun için benim çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Şerefli ve onurlu bir babanın oğlu olmakla gurur duyuyorum. Mutlu yaşadı. 100 yaşını sağlık, huzurla bitirdi. Toprağında rahat uyusun." ifadelerini kullandı.

Eski Genelkurmay Başkanı Mustafa Necdet Üruğ, son yolculuğuna uğurlandı
Eski Genelkurmay Başkanı Mustafa Necdet Üruğ, son yolculuğuna uğurlandı
Eski Genelkurmay Başkanı Mustafa Necdet Üruğ, son yolculuğuna uğurlandı
Eski Genelkurmay Başkanı Mustafa Necdet Üruğ, son yolculuğuna uğurlandı
Eski Genelkurmay Başkanı Mustafa Necdet Üruğ, son yolculuğuna uğurlandı
Eski Genelkurmay Başkanı Mustafa Necdet Üruğ, son yolculuğuna uğurlandı
Eski Genelkurmay Başkanı Mustafa Necdet Üruğ, son yolculuğuna uğurlandı
Eski Genelkurmay Başkanı Mustafa Necdet Üruğ, son yolculuğuna uğurlandı
Eski Genelkurmay Başkanı Mustafa Necdet Üruğ, son yolculuğuna uğurlandı
Eski Genelkurmay Başkanı Mustafa Necdet Üruğ, son yolculuğuna uğurlandı
Eski Genelkurmay Başkanı Mustafa Necdet Üruğ, son yolculuğuna uğurlandı
Eski Genelkurmay Başkanı Mustafa Necdet Üruğ, son yolculuğuna uğurlandı
Eski Genelkurmay Başkanı Mustafa Necdet Üruğ, son yolculuğuna uğurlandı
Eski Genelkurmay Başkanı Mustafa Necdet Üruğ, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Vladimir Putin Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere İrem Derici Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Eski Genelkurmay Başkanı Mustafa Necdet Üruğ, son yolculuğuna uğurlandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 13:18:39. #1.16#

title