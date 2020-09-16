Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti
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Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, eylül ayı anket sonuçlarını paylaştı. Ankete göre; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 63.8 oy oranı ile Türkiye'nin en beğenilen büyükşehir belediye başkanı oldu. Ankette Mansur Yavaş yüzde 59.5, Ekrem İmamoğlu yüzde 59, Tunç Soyer ise yüzde 62,1 oranında kaldı.

Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti
16.09.2020 17:20 | Son Güncelleme: 16.09.2020 17:28

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz'ın açıkladığı, Eylül ayı anket sonuçlarına göre 30 Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan ankette vatandaşlara "Yaşadığınız ilin büyükşehir belediye başkanlığı seçimi yenilenecek olsa mevcut başkana oy verir misiniz?" ve "Belediye başkanınızın yaptığı icraatları beğeniyor musunuz" sorusu yöneltildi.

Antalya Büyükşehir belediye Belediyesi tarafından yapılan açıklamada Anket sonucuna göre, en çok beğenilen belediye başkanı yüzde 63.8 oy oranı ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek olduğu bildirildi.

HASTANEDE KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖRÜYOR

Halen hastanede koronavirüs tedavisi devam eden Başkan Böcek, 30 büyükşehir belediye başkanı arasında ilk sırada yer aldı. En çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş yüzde 59.5, Ekrem İmamoğlu yüzde 59, Tunç Soyer ise yüzde 62,1 oranında kaldı.

Son büyükşehir anketinde anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören başkan zirveye yerleşti

SEÇMEN MEVCUT BAŞKANLARDAN MEMNUN

"Seçimler yenilense mevcut büyükşehir belediye başkanına oy verir misiniz?" sorusuna İstanbul'dakiler yüzde 57.9, Ankara'dakiler yüzde 58 ve İzmirdekiler yüzde 62.8 oranında 'Evet' yanıtını verdi.

Son büyükşehir anketinde anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören başkan zirveye yerleşti

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