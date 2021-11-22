Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Sayın Valimiz ile Birlikte Ömer Gültekin İlkokulu ve Ortaokulu Temel Atma Törenine Katıldı. Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Sayın Valimiz Mehmet Makas, İlimiz Milletvekilleri Sayın Süleyman Karaman ve Sayın Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun ile birlikte il protokolünün de katılımıyla ilimiz Tercan ilçesine bağlı Kargın beldesinde hayırsever Ömer Gültekin tarafından yaptırılan 12 derslikli "Ömer Gültekin İlkokulu ve Ortaokulu'nun temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Kargın Belediye Başkanı Zafer Kaya ve ilimiz Milletvekili Sayın Burhan Çakır, hayırsever Ömer Gültekin'e beldeye bu eseri kazandıracağı için teşekkür ettiler. Ardından konuşan Sayın Valimiz Mehmet Makas, eğitime yapılan katkının geleceğe yapılan yatırım olduğuna vurgu yaparak, bu eğitim yuvasını Kargın Beldemize kazandıracağı için hayırsever Ömer Gültekin'e teşekkür etti. Programda son olarak konuşan Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, "İslam'ın ilk emrinin "oku" olduğunu hatırlatarak, "Beşikten mezara kadar ilim irfan tahsil etmek bütün inananların üzerine bir vazife. Ne kadar çok yavrularımızı, evlatlarımızı eğitirsek hem cehaleti yeneriz hem de memleketin huzurunu, güvenliğini sağlarız. Ayrıca kalkınma ve refahın en önemli şartı eğitimdir" diyerek, eğitime katkılarından dolayı hayırsever Ömer Gültekin'i tebrik etti. Konuşmaların ardından düzenlenen törenle okul inşaatının temeli atılarak, Kargın Beldesine hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Temel atma töreninin ardından Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Sayın Valimiz Mehmet Makas ve beraberindeki protokol mensupları Kargın Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Zafer Kaya ile görüştüler.

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