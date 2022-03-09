Son ankette yeni partilerden büyük sürpriz! Hepsi birden yükselişe geçti

Rusya ve Ukrayna savaşının başlamasının ardından siyaset gündemi de savaşa odaklandı. 6 partinin "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" metnine imza atmasıyla birlikte siyaset kulisleri yeniden hareketlenirken, Gezici Araştırma tarafından yapılan son ankete yeni partiler damga vurdu.

MEMLEKET VE ZAFER 1'İN ÜZERİNE ÇIKTI

Muharrem İnce tarafından kurulan Memleket Partisi ile Ümit Özdağ tarafından kurulan Zafer Partilerinin 1 puanın üzerine çıktığı görüldü. Ayrıca DEVA Partisi 2.2 alırken, Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi de 1.4 puan aldı.

MİLLET İTTİFAKI ÖNDE

Araştırmada, "Size göre ülkenin ekonomik sorunlarını kim çözebilir?" sorusu da soruldu. Bu soruya verilen yanıtlara göre, CHP ile İYİ Parti'nin yer aldığı Millet İttifakı, AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nı 2.5 puan farkla geride bıraktı.

PARTİLER ARASINDA AK PARTİ LİDER

Ankette siyasi partiler arasında en fazla oyu ise yüzde 30.4 ile AK Parti aldı. Hükümet partisini sırasıyla CHP, İYİ Parti, HDP ve MHP takip etti.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NI DA SORDULAR

"Cumhurbaşkanı ilk turda belirlenemeyip ikinci tura Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan kalsa kime oy verirsiniz?" sorusuna katılımcılar şu yanıtı verdi: Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 52.6, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 47.4...

PARTİLERİN OY DAĞILIMI

AKP: Yüzde 30.4

CHP : Yüzde 28.2

İYİ PARTİ: Yüzde 11.3

HDP: Yüzde 10.1

MHP: Yüzde 9.2

DEVA: Yüzde 2.2

GELECEK: Yüzde 1.4

MEMLEKET: Yüzde 1.2

ZAFER: Yüzde 1.2

YRP : Yüzde 1

TDP: Yüzde 0.9

DP: Yüzde 0.9

SAADET : Yüzde 0.8

BBP: Yüzde 0.6

TİP: Yüzde 0.4

VATAN: Yüzde 0.1

DSP: Yüzde 0.1

Haberler.com - Politika