Son 24 saatte korona virüsten 269 kişi hayatını kaybetti
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Son 24 saatte korona virüsten 269 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 269 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 269 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 19 bin 391 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 269 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 19 bin 391 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı 5 Eylül'de açıklanan 24 saatlik verilere göre, 19 bin 391 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 269 oldu. Bir günde toplam 279 bin 63 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 24 bin 289 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 79,83 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 61,69 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 97 milyon 113 bin 297'e yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Amasya, Aydın, Balıkesir, Kilis ve Yalova takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bingöl, Batman, Bitlis, Bayburt ve Siirt takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni vaka sayımız 19.391. Covid-19 sebebiyle bugünkü can kaybımız 269. Okullar yarın açılıyor. Yedi yaşındaki çocuklarımız sınıflarında maskeli olacak. Hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Nihai çözüm, aşı! Aşılarımızı hemen yaptıralım. Tedbirlerde çocuklarımız kadar hassas olalım." dedi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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