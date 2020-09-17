Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar

Somali'nin başkenti Mogadişu'da 19 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşı tarafında tuzağa düşürülerek 11 erkek tarafından toplu tecavüze uğradıktan sonra, 6 katlı bir binadan aşağıya atılarak öldürüldü.

17.09.2020 16:18 | Son Güncelleme: 17.09.2020 17:09

Somali'nin başkenti Mogadişu'da 19 yaşındaki Hamdi Mohamed Farah, 11 erkek tarafından toplu tecavüze uğradıktan sonra 6 katlı binadan atılarak öldürüldüğü belirtildi.

ARKADAŞI TUZAK KURUP, TECAVÜZ ETTİLER

Yerel medyada yer alan haberlere göre, 19 yaşında öğrenci olduğu ifade edilen Farah'ın arkadaşı tarafından başkent Mogadişu'nın Wabari bölgesindeki bir yere davet edildiği kaydedildi. Arkadaşının davet ettiği yere giden Farah'ın 11 kişiden oluşan bir grup erkek tarafından tecavüze uğradığı ve 6 katlı binadan aşağıya atılarak öldürüldüğü kaydedildi.

GEÇEN CUMA EVDEN AYRILDI, MORGDAN CESEDİ ÇIKTI

Farah'ın yakınları ise genç kızın, geçtiğimiz cuma öğle saatlerinde evden çıktığını ve daha sonra Farah'ın cesedinin Medina Hastanesi'ndeki morgda olduğunu öğrendikleri bir telefon aldıklarını belirtti. Polis yaptığı açıklamada geçtiğimiz pazartesi günü olayla ilgili 11 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Genç kızın öldürülmesi ülkede infiale yol açarken, olayla ilgili bir çok siyasetçi ve halk tepki gösterdi.

Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar
Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar
Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
MISIRLI MISIRLI: İNŞAALLAH O ÜLKEDE İDAM VARDIR. . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Mike Pompeo Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Ferhat Göçer Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Tamer Tuna Arda Turan Erol Bulut Eddie Newton Rıza Çalımbay
Daha Fazla Çocuk Erkek Halil Sezai Türk Lirası
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar - Mogadişu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 17:42:30. #1.14#
title