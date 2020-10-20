Somali Adalet Bakanı, Ankara Üniversitesi mezunu çıktı

ANKARA Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof.Dr. Necdet Ünüvar, Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur'un AÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmasının gururunu yaşadıklarını belirtti.

ANKARA Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof.Dr. Necdet Ünüvar, Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur'un AÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmasının gururunu yaşadıklarını belirtti.

Necdet Ünüvar, Twitter hesabından Nur'un ülkesi Somali'de Adalet Bakanı olmasıyla ilgili paylaşımda bulundu. Ünüvar, "Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Abdulkadir Muhammed Nur'un Somali Adalet Bakanı olmasının gururunu yaşıyoruz. Ankara Üniversitesi olarak Sayın Nur'u gönülden kutluyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ