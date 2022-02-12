SOLOTÜRK F-16 Gösteri ekibi, Erzincan'da - Haberler
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SOLOTÜRK F-16 Gösteri ekibi, Erzincan'da

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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SOLOTÜRK F-16 Gösteri ekibi, Erzincan'da

16 Gösteri ekibi, Erzincan Valisi Mehmet Makas'ı ziyaret etti.

SOLOTÜRK F-16 Gösteri ekibi, Erzincan Valisi Mehmet Makas'ı ziyaret etti.

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen Erzincan Kültür ve Sanat Günleri kapsamında Erzincan'a gelen SOLOTÜRK F-16 Gösteri ekibi, Vali Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette Valilik Şeref Defterini imzalayan, Hava Pilot Binbaşı Emre Mert ve Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı daha sonra Valilik makamında Vali Mehmet Makas ile bir süre görüştüler.

Vali Makas, nazik ziyaretlerinden dolayı Hava Pilot Binbaşı Emre Mert ve Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı'ya teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. - ERZİNCAN

SOLOTÜRK F-16 Gösteri ekibi, Erzincan'da

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Emre Mert, Erzincan, Binbaşı, Pilot, Yerel, Haberler

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