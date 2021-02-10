Sol Yanım günü mü değişti? Sol Yanım dizisi yeni günü ne zaman? Sol Yanım saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda?
Sol Yanım hangi gün, hangi kanalda? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. 'Sevdiklerini zamansız kaybedenlerin bir tarafları hep eksik olur' sloganıyla ekranlara başlayacak olan yeni dizi Sol Yanım konusu nedir? Hangi kanalda yayınlanıyor? Sol Yanım oyuncuları kimler? Sol Yanım ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor? Sol Yanım yeni günü ne zaman?
Sol Yanım dizisinin günü mü değişti? Sol Yanım hangi gün yayınlanıyor? Sol Yanım Perşembe mi Çarşamba mı yayınlanıyor? Dizinin yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.
SOL YANIM DİZİSİ GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?
Sol Yanım önceden Perşembe akşamları yayınlanıyordu. Dizinin günü değişti. Sol Yanım bundan böyle her Çarşamba günü saat 20:00 'da Star TV ekranlarında yayınlanacak.
SOL YANIM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Sol Yanım dizisi her Çarşamba günü saat 20:00 'da Star TV ekranlarında yayınlanacak.
SOL YANIM KONUSU NE?
'Sol Yanım' seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi'nin veliahtı Selim'le tanıştıracak. Serra ve annesinin mütevazı mahalle hayatına karşılık, Kutlusay Malikanesi ve ailenin göz alıcı lüks yaşamı hikayenin merkezinde yer alacak. Çok başarılı bir öğrenci olan Serra'nın burslu okuduğu, Selim'in ise adeta mecburiyetten devam ettiği, kendilerinin olan Kuzey Üniversitesi ise üniversite yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak. Kadronun genç oyuncularının birbirinden çarpıcı tarzları gençler arasında yeni bir akım başlatacak.
SOL YANIM OYUNCULARI KİMLER?
Cansel Elçin - İhsan Kutlusay
Özge Yağız - Serra
Emre Dinler - Barbar
Tolga Mendi - Selim Kutlusay
Defne Samyeli - Asena
Deniz Barut - Nil
Cemre Baysel - Biricik
Emre Bey - Burak
Benian Dönmez - Binnaz
Taner Rumeli - Onur
Feyza Civelek - Nazlım
Oktay Çubuk - Ali
Ecem Atalay - Eda
Seda Akman - İdil
Haydar Köyel - Haydar
Tuğçe Açıkgöz - Zeynep