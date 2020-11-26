Sol Yanım dizisi konusu nedir? Hangi kanalda yayınlanıyor? Sol Yanım oyuncuları kimler? Sol Yanım 1. bölüm fragmanı izle?
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Sol Yanım dizisi konusu nedir? Hangi kanalda yayınlanıyor? Sol Yanım oyuncuları kimler? Sol Yanım 1. bölüm fragmanı izle?

26.11.2020 10:52 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:56
Sol Yanım dizisi konusu nedir? Hangi kanalda yayınlanıyor? Sol Yanım oyuncuları kimler? Sol Yanım 1. bölüm fragmanı izle?

'Sevdiklerini zamansız kaybedenlerin bir tarafları hep eksik olur' sloganıyla ekranlara başlayacak olan yeni dizi Sol Yanım konusu nedir? Hangi kanalda yayınlanıyor? Sol Yanım oyuncuları kimler? Sol Yanım 1. bölüm fragmanı izle? Saat kaçta yayınlanacak?

'Sevdiklerini zamansız kaybedenlerin bir tarafları hep eksik olur' sloganıyla ekranlara başlayacak olan yeni dizi Sol Yanımkonusu nedir? Oyunları kimlerdir? Hangi gün, saat kaçta yayınlanacak?İşte detaylar haberimizde...

SOL YANIM KONUSU NEDİR?

Sol Yanım dizisi konusu nedir? Hangi kanalda yayınlanıyor? Sol Yanım oyuncuları kimler? Sol Yanım 1. bölüm fragmanı izle?

'Sol Yanım' seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi'nin veliahtı Selim'le tanıştıracak. Serra ve annesinin mütevazı mahalle hayatına karşılık, Kutlusay Malikanesi ve ailenin göz alıcı lüks yaşamı hikayenin merkezinde yer alacak. Çok başarılı bir öğrenci olan Serra'nın burslu okuduğu, Selim'in ise adeta mecburiyetten devam ettiği, kendilerinin olan Kuzey Üniversitesi ise üniversite yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak. Kadronun genç oyuncularının birbirinden çarpıcı tarzları gençler arasında yeni bir akım başlatacak.

SOL YANIM HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Sol Yanım dizisi her hafta Star TV ekranlarında perşembe günleri yayınlanacaktır.

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Sol Yanım dizisi konusu nedir? Hangi kanalda yayınlanıyor? Sol Yanım oyuncuları kimler? Sol Yanım 1. bölüm fragmanı izle?

SOL YANIM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Sol Yanım dizisi her hafta perçembe günü Star TV ekranlarında 20.00'da izleyici ile buluşacaktır.

SOL YANIM OYUNCULARI KİMLERDİR?

Star'ın yeni dizisi 'Sol Yanım'ın merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Genç yıldızları usta isimlerle buluşturacak olan dizinin yayınlanan tanıtımı büyük merak uyandırdı. Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor.

Geçmişten geleceğe taşınan aşkların ve tesadüflerin hikayesini konu alındığı 'Sol Yanım'ın başrollerinde Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli ve Cansel Elçin gibi isimler yer alıyor. Yayınlanan ilk tanıtımla birlikte dizinin merakla beklenen karakterleri de ortaya çıktı.

Sol Yanım dizisi konusu nedir? Hangi kanalda yayınlanıyor? Sol Yanım oyuncuları kimler? Sol Yanım 1. bölüm fragmanı izle?

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