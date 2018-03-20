Söke Demirciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu
Söke Demirciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Tokmakoğlu, olağan kurulda yeniden başkan seçildi.
Söke Demirciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Tokmakoğlu, olağan kurulda yeniden başkan seçildi.
Söke Demirciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu, Söke Belediyesi Düğün Salonu'nda yapıldı.
Genel Kurula, Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu Başkanı Özcan Saraçoğlu, Aydın Esnaf Odaları Birlik Başkan'ı Selahattin Çetindoğan, Söke Elektirikçiler Odası Başkan'ı Yalçın Pektaşoğlu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
Tek liste halinde gidilen seçimde Tokmakoğlu, 4. kez aynı göreve seçilerek güven tazeledi.
Tokmakoğlu, seçim sonrası yaptığı konuşmada, kendisine oy veren genel kurul üyelerine teşekkür ederek ayrım gözetmeksizin görevini yapmayı sürdüreceğini söyledi.