Söke Belediyesi yeni yıl öncesi denetimlerine devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Söke Belediyesi yeni yıl öncesi denetimlerine devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Levent Tuncer - Haberler | Yerel

Söke Belediyesi yeni yıl öncesi denetimlerine devam ediyor Söke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesinde ilçe genelinde denetimlerini yoğunlaştırdı.

Söke Belediyesi yeni yıl öncesi denetimlerine devam ediyor

AYDIN - Söke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesinde ilçe genelinde denetimlerini yoğunlaştırdı.

Vatandaşların, sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmaları için yıl boyunca denetimlerini gerçekleştiren Söke Belediyesi Zabıta ekipleri, yılbaşı öncesinde gıda satışı yapan işyerleri, market ve süpermarketlerde denetimlerini sürdürüyor.

Farklı noktalarda üç ayrı ekibin yaptığı denetimlerde özellikle reyon satış fiyat etiketi ile kasadaki fiyat karşılaştırmaları yapılıyor. Ürünlerde fiyat dengesinin gözetildiği denetimlerde işyerlerine uyarılarda bulunuluyor. Denetimlerde fiyatların yanı sıra satışı yapılan ürünlerin üzerindeki etiketlerde üretim yerleri, son kullanma tarihleri ve fiyat değişim tarihleri de titizlikle inceleniyor.

6502 sayılı Tüketicinin korunması kanunu kapsamında fiyat ve etiket yönetmeliği gereği gerçekleştirilen denetimlerde; özellikle gıda fiyatları, bunun yanında son dönemde artış gösteren temizlik ve süt ürünleri fiyatları kontrol ediliyor.

Söke Belediyesi Ölçü ve Ayar Memurluğu biriminin de destek verdiği denetimlerin tüm Söke genelinde yapıldığı ifade edildi.

Söke Belediyesi yeni yıl öncesi denetimlerine devam ediyor

Söke Belediyesi yeni yıl öncesi denetimlerine devam ediyor

Söke Belediyesi yeni yıl öncesi denetimlerine devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Levent Tuncer - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title