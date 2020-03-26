Söke Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
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Söke Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Söke Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı Söke Belediyesi, Korona virüs önlemleri kapsamında sokakta yaşayan can dostları da unutmadı.

26.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:00
Söke Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Söke Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

AYDIN - Söke Belediyesi, Korona virüs önlemleri kapsamında sokakta yaşayan can dostları da unutmadı.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in talimatıyla harekete geçen ekipler sokak hayvanları için alınan mamaları, ilçenin çeşitli noktalarında bulunan mamalıklara bıraktı. Ayrıca suluklarını da doldurdu. Söke Belediyesi ve Felekşan Fırat Orta Okulu işbirliği ile yürütülen sokak hayvanlarına destek projesi kapsamında besleme noktaları da ilanen duyuruldu.

Salgınla mücadele nedeniyle faaliyetleri geçici olarak durdurulan restoran ve kafeteryalardan beslenen sokak hayvanlarının bu süreçte aç kalmamaları için başlatılan çalışmaya vatandaşların da destek sağlayabilecekleri ifade edildi. Hayvan severler Söke Belediyesine 4442193 no.lu telefondan ulaşarak; mama bağışında bulunabilecekleri gibi, mamalık bulunan alanlara kendileri de mama bırakarak sokak hayvanlarının beslenmesini sağlayabilecekler.

Söke Belediyesi Park ve Bahçe İşleri Müdürü Onur Gümüşer, "Söke Belediyesi olarak vatandaşların desteğini bekliyoruz. Güzel bir proje oldu. Böylesi projeleri okullar ve çeşitli kuruluşlarla ortak hareket etmeye ve destek vermeye her zaman hazırız" dedi.

Hayvanseverler tarafından takdir toplayan çalışma ile ilgili ilk olarak katkı sağlayan Felekşan Fırat Okuluna, öğretmen Selver Şan ve öğrencilerine teşekkür eden Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; "Salgının etkilerini en aza indirgemek ve koronavirüs ile mücadele kapsamında çalışmalar yürütürken, devam eden yaşama etkilerini de gözetmek zorundayız. Dünya üzerinde birlikte yaşadığımız sokak hayvanları da bu anlamda çok önemli. Onlara da destek elimizi uzatıyoruz. Hayvanseverlerin katkılarını bekliyoruz" dedi.

Mama Kabı Noktaları: Atatürk Mahallesi Şehit Arif Kaplan Parkı, Cumhuriyet Mahallesi Kıvanç Sk. Şehit Ercan Özgün Parkı, Cumhuriyet Mahallesi Sevgili Öğretmenim Fidanlığı, Cumhuriyet Mahallesi Koçlar Cad. Şehit Mustafa Korkmaz Parkı, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Ferdi Bolat Parkı, Yenicami Mahallesi 6 Eylül Parkı, Yenikent Mahallesi Zeytin Dalı Parkı, Çeltikçi Mahallesi Tufan Aydın Parkı, Yenicami Mahallesi Atlas Sokak Üstü Park, Felekşan Fırat Okulu Karşısı.

Söke Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: İHA

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Söke Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

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