Sokak ortasında babasının annesini öldürmesine tanık oldu
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Sokak ortasında babasının annesini öldürmesine tanık oldu

BURDUR'un Çavdır ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan Sevil Özel (35), sokak ortasında, geçen yıl boşandığı Tarkan Altun tarafından (37) kızı Menekşe Altun'un (17) gözleri önünde 12 bıçak darbesiyle öldürüldü.

Sokak ortasında babasının annesini öldürmesine tanık oldu
04.07.2020 12:48 | Son Güncelleme: 04.07.2020 12:52

BURDUR'un Çavdır ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan Sevil Özel (35), sokak ortasında, geçen yıl boşandığı Tarkan Altun tarafından (37) kızı Menekşe Altun'un (17) gözleri önünde 12 bıçak darbesiyle öldürüldü.

Olay, dün akşam, Burdur'un Çavdır ilçe merkezinde meydana geldi. Bir yıl önce kocasından boşanan ve Denizli'nin Çivril ilçesinden 3 çocuğu ile birlikte mevsimlik işçi olarak Çavdır'a gelen Sevil Özel, rahatsızlanınca hastaneye gitti. Hastane çıkışında da bir mağazada çalışan kızı Menekşe Altun'un yanına uğradı. Anne kız, evlerine doğru yürümeye başladı. Ancak sokak ortasında karşılarına elinde bıçakla Tarkan Altun çıktı. Sevil Özel kaçmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Altun, kızının müdahalesine rağmen eski eşini 12 yerinden bıçaklayıp, kaçtı. 

Ağır yaralı olarak Çavdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın kurtarılamadı.Sevil Özel'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Denizli'nin Çivril ilçesinde toprağa verilmek üzere, kardeşi Ekrem Özel ve kızı Menekşe Altun tarafından teslim alındı.Cinayete tanıklık eden Menekşe Altun, DHA muhabirine yaşadıklarını anlattı;"Annem hastaneye gelmişti. Hastanede işi bittikten sonra birlikte eve gidiyorduk. Tam çarşının ortasında babam arkamızdan geldi. Bize 'Durun' dedi. Biz de durmayınca, koşarak yanımıza geldi. Elindeki bıçağı annemin boğazına dayadı. Babamı yere yıktım. Sonra bana vurdu ve geriye itti. Onu yine de bırakmadım. Annemi yere yatırarak, bıçaklamaya başladı. Tüm gücümle onu yere yıktım ve kaçtı. Anneme 12 bıçak darbesi vurmuş. Annem kanlar içerisindeydi. Ambulans geç gelir diye çalıştığım iş yerine koşarak, yardım istedim. İş yerindeki bir ağabeyim arabasıyla geldi. Bu arada, yoldan geçen bir hemşire anneme ilk müdahaleyi yaptı. Sonrasında ambulans geldi ve götürdü. Ama ben annemin can çekiştiğini gördüm. Annemle konuşamadım. Çünkü ben ona yardım bulmaya çalışıyordum."  Sevil Özel'in ağabeyi Ekrem Özel ise olay günü Tarsus'ta olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Daha önce tartışmaları çok oldu. Kardeşimi defalarca ölümle tehdit etmişti. En sonunda boşandılar. Arkadaşını bıçakladığı için cezaevine girdi. Cezaevinden izinli çıktı ama geri dönmedi. Yine tehditlere başladı. Çavdır Polisi aradı ama bulamadı. Kardeşimi çarşıda sokak ortasında öldürmüş. Böyle insanların sokaklarda gezmesini istemiyorum. Bir an önce yakalanıp, başkalarına zarar vermemesini istiyorum. Cezasını çeksin istiyorum. Beni ve küçük kız kardeşimi de ölümle tehdit etti. Korkuyoruz. Devlete sığınıyoruz. Başka gidecek yerimiz yok."Polis, kaçan eski kocayı arıyor.

Kaynak: DHA

Manşet

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