"Sokak lambaları meme kanseri riskini arttırıyor"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Sokak lambaları meme kanseri riskini arttırıyor"

"Sokak lambaları meme kanseri riskini arttırıyor"Buse ÖZEL - Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE'de, her 5 kadından 1'inde meme kanseri görüldüğünü söyleyen Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, meme kanseriyle ilgili yapılan araştırmaların ilginç bir gerçeği açığa çıkardığını açıkladı.

24.08.2020 11:34 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:46

"Sokak lambaları meme kanseri riskini arttırıyor"

Buse ÖZEL - Ömer HASAR/ İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE'de, her 5 kadından 1'inde meme kanseri görüldüğünü söyleyen Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, meme kanseriyle ilgili yapılan araştırmaların ilginç bir gerçeği açığa çıkardığını açıkladı. Prof. Dr. Karagöl, "Sokak lambaları, ışıklı reklam panolarının olduğu yerlerde yaşayan kadınlarda meme kanseri riski çok daha fazla. Görme engelli kadınlarda ise meme kanseri yüzde 50 oranında daha az görülüyor. Bunun nedeni ise melatonin hormonu" ifadelerine yer verdi.

Melatonin hormonunun beyinde epifiz bezinden salgılandığını belirten Emsey Hospital Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl bu hormonun özel bir öneme sahip olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Melatonin hormonu saat geni üzerinde değişiklik yaparak vücudun ritmini sağlıyor. Böylece hem davranışsal hem de fiziksel aktivitelerin gün içinde düzenlenmesini sağlayan önemli bir hormon. Gece 00: 30 ile 02: 30 arasında, uykuda özellikle salgılanıyor. Diğer saatlerde de salgılanıyor ama özellikle bu saatlerde çok yoğun salgılanıyor. Salgısı üzerinde ışık çok etkili. Gece karanlıkta uyumamız gerekirken aydınlıkta kalırsak bu göz üzerinden beyinde melatonin salgısında baskılanmaya neden oluyor. O baskılanma da özellikle saat genleri üzerinde değişiklik yaparak ritmde farklılıklara neden oluyor. Beyin ışığa maruz kaldığında o zaman dilimini gündüz olarak algılıyor ve ona göre düzenleme yapmaya başlıyor."

"GECE ÇALIŞAN KADINLARDA MEME KANSERİ DAHA FAZLA"

Gece çalışan insanlar üzerindeki bilimsel araştırmalara da değinen Prof. Dr. Karagöl sözlerine şöyle devam etti:

"Yapılan araştırmalara göre gece çalışanlarda melatonin hormonu 3'te 1 oranında daha az. Demek ki gece çalışanlarda melatonin düzeyleri düşük. Melatonin düzeyleri düştüğü için de ritmde bozukluk oluyor. Melatonin saat genleri dışında kadınlık hormonu östrojen üzerinde de etkili. Melatonin eksikliği kadınlık hormonunun fazla salgılanmasına neden oluyor ve bu da meme kanseri üzerinde önemli etkenlerden biri. Bu konudaki çalışmalara göre de melatonin hormonunun az salgılanması nedeniyle meme kanserinde yüzde 10 ile yüzde 70 arasında artış görülmüş. Örneğin İsrail'de yapılan bir çalışmada sokak lambaları nedeniyle yatak odası tam olarak karanlık olmayanlarda meme kanseri yüzde 70 oranında daha fazla görülüyor. Televizyon açık şekilde uyumak, geceleri uzun saatler televizyon ya da bilgisayar başında olmak meme kanseri riskini arttırıyor."

"GÖRME ENGELLİ KADINLARDA MEME KANSERİ DAHA AZ GÖRÜLÜYOR"

Görme engelli kadınlarda meme kanserinin, görme engeli olmayan kadınlara oranla yüzde 50 daha az salgılandığını belirten Prof. Dr. Karagöl ayrıca şunları belirtti: "Görme engelli kadınlarda meme kanseri daha az görülüyor. Normal sağlıklı insanlara göre görme yetisini tamamen kaybetmiş insanlarda meme kanseri yarı yarıya daha az görülüyor. Bu da karanlıkta kalmaları nedeniyle melatonin salgısının daha fazla salgılanması ve buna bağlı olarak kadınlık hormonunun da normal seviyelerde olması ile alakalı. Bu sayede meme kanseri riski azalıyor."

"IŞIK KİRLİLİĞİNİN OLDUĞU YERLERDE YAŞAYANLARDA MEME KANSERİ DAHA FAZLA"

Yapay ışıklandırmalar nedeniyle dünya genelinde 'Işık kirliliği'nin konuşulmaya başlandığını ve ciddi bir sorun halini aldığını ifade eden Prof. Dr. Hakan Karagöl, "Yapay ışıklandırma dünyada ciddi bir sorun. Dünyada şu anda ışık kirliliğinden bahsediliyor. Dünyanın 5'te 1'inde aşırı ışık kirliliği görülüyor. Bu kirlilik özellikle gelişmiş ülkelerde yüzzde 80'lerin üzerinde. Işıklı reklam panoları, sokak lambaları buna neden oluyor. Bu bölgelerde meme kanseri riski belirgin şekilde artış gösteriyor.

FOTOĞRAFLI

'Sokak lambaları meme kanseri riskini arttırıyor'

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar Ekonomi
Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi Cinsellik
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Uçuk fiyatlarıyla dikkat çeken sosyetik mekandaki maske kavgasında yumruklar havada uçuştu 3. Sayfa
Uçuk fiyatlarıyla dikkat çeken sosyetik mekandaki maske kavgasında yumruklar havada uçuştu
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor Güncel
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Muhtarla yeni taşınan köylülerin arasındakiler 'Entel köy Efe köye karşı' filmini aratmadı Güncel
Muhtarla yeni taşınan köylülerin arasındakiler 'Entel köy Efe köye karşı' filmini aratmadı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi Magazin
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Giresun'daki sel felaketinin ardından şehirdeki yollar büyük ölçüde tahrip oldu
Giresun'daki sel felaketinin ardından şehirdeki yollar büyük ölçüde tahrip oldu
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var
Ezgi Mola, çocuklar için açılan İhmal ve İstismarı Önleme Merkezin'in açılışında duygusal anlar yaşadı
Ezgi Mola, çocuklar için açılan İhmal ve İstismarı Önleme Merkezin'in açılışında duygusal anlar yaşadı
Mardinli esnaf, hatalı basım 100 TL'yi 150 bin TL'ye satmak için teklif bekliyor
Mardinli esnaf, hatalı basım 100 TL'yi 150 bin TL'ye satmak için teklif bekliyor
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 460,4 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 460,4 liradan işlem görüyor
Giresun'da sele kapılarak şehit olan Uzman Çavuş Burak Tok ikinci çocuğunun doğumunu bekliyordu
Giresun'da sele kapılarak şehit olan Uzman Çavuş Burak Tok ikinci çocuğunun doğumunu bekliyordu
Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi
Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi
Kimsesiz şoförün mezarı, trafik kazalarına dikkat çekmek için olay yerine yapıldı
Kimsesiz şoförün mezarı, trafik kazalarına dikkat çekmek için olay yerine yapıldı
Anahtarlık görünümlü suikast silahı ele geçirildi
Anahtarlık görünümlü suikast silahı ele geçirildi
Son Dakika: MHP Genel Başkanı, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunmasını değerlendirdi
Son Dakika: MHP Genel Başkanı, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunmasını değerlendirdi
Dehşet saçan korona hastası, 'Yeterince ilgilenmedin' diyerek doktoru darp etti
Dehşet saçan korona hastası, "Yeterince ilgilenmedin" diyerek doktoru darp etti
Şampiyonlar Ligi'nde tüm maçlarını kazanarak şampiyon olan Bayern Münih tarihe geçti
Şampiyonlar Ligi'nde tüm maçlarını kazanarak şampiyon olan Bayern Münih tarihe geçti
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Fatih'de kafe önünden geçerken çanta çalan şüpheli kamerada
Fatih'de kafe önünden geçerken çanta çalan şüpheli kamerada
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
MasterChef Türkiye'nin 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
MasterChef Türkiye'nin 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Demet Akalın Halit Ergenç Engin Altan Düzyatan
Spor Fuat Çapa Jose Sosa Sinan Gümüş Rıza Çalımbay Ronald Koeman
Daha Fazla Sel Adana Kozan İzmir
Şu an buradasınız: "Sokak lambaları meme kanseri riskini arttırıyor" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 11:46:00. #1.14#
title