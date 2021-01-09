Sokağa çıkma yasağını ihlal eden alkollü sürücü ve arkadaşına toplam 7650 TL ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden alkollü sürücü ve arkadaşına toplam 7650 TL ceza

09.01.2021 04:53 | Son Güncelleme: 09.01.2021 08:38

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden alkollü sürücü ve arkadaşına toplam 7650 TL ceza Ankara'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişi, alkollü araç sürerken polis ekiplerine yakalandı.

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden alkollü sürücü ve arkadaşına toplam 7650 TL ceza

ANKARA - Ankara'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişi, alkollü araç sürerken polis ekiplerine yakalandı. Ehliyetine el koyulan şoföre ve arkadaşına toplam 7650 TL ceza yazılırken araç çekiciyle otoparka çekildi.

Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri cadde ve sokaklardaki kontrol noktalarında çalışmalarını sabaha kadar sürdürüyor. Eskişehir Yolu üzerindeki kontrol noktasında sürücüleri durduran polis ekipleri, alkollü olduğundan şüphelendikleri araç sürücüsü Can T.'ye alkol muayene testi yaptı. Polisler, 152 promil alkollü olduğu ve yanındaki arkadaşıyla birlikte sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiğini tespit ettikleri iki arkadaşa, toplam 7650 TL idari para cezası uyguladı. Sürücünün ehliyetine de el koyulurken araç, çekici vasıtasıyla otoparka götürüldü.

Yasağı ihlal edince "eniştem savcı" dedi

Eskişehir Yolu'nda polis ekiplerinin kontrol noktasından taksi ile yoluna devam etmek isteyen yolcu Cansu K., izin belgesi olmaması üzerine araçtan indirildi. Kendisine sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 3150 TL idari para cezası uygulanacağını anlayan kadın polis ekiplerine "Beni daha önce 4 kontrol noktasından neden geçirdiler? Kimse ceza yazmadı siz neden yazıyorsunuz?" dedi. Kadın ayrıca, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Görüntüleri silin. Benim amcam polis. Eniştem savcı." şeklinde konuştu. İdari para cezası tutanağını imzalayan kadın, tekrar taksiye binerek yoluna devam etti.

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden alkollü sürücü ve arkadaşına toplam 7650 TL ceza
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden alkollü sürücü ve arkadaşına toplam 7650 TL ceza
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden alkollü sürücü ve arkadaşına toplam 7650 TL ceza
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden alkollü sürücü ve arkadaşına toplam 7650 TL ceza
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden alkollü sürücü ve arkadaşına toplam 7650 TL ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET MÜCAHİT DERELİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlker Başbuğ Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan İrem Derici Demet Özdemir Meghan Markle
Spor Arda Turan Gökhan Gönül İsmail Kartal Sofiane Feghouli Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kaza Kongre Kocaeli Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden alkollü sürücü ve arkadaşına toplam 7650 TL ceza - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 08:38:11. #1.15#
title