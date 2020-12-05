Bağcılar'da sokak hayvanları için mama bırakıldı
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Bağcılar'da sokak hayvanları için mama bırakıldı

05.12.2020 11:21 | Son Güncelleme: 05.12.2020 13:55
Bağcılar'da sokak hayvanları için mama bırakıldı

Bağcılar Belediyesi ekipleri, sokak hayvanları için ilçe genelinde birçok yere mama bıraktı.

Bağcılar Belediyesi ekipleri, sokak hayvanları için ilçe genelinde birçok yere mama bıraktı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle hafta sonunu kapsayan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasında can dostlar yalnız bırakılmadı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında kafeterya, restoran gibi yerlerin kapalı olması nedeniyle besin bulmakta zorlanan sokak hayvanları için çalışma yapıldı.

Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli, yasağın başlamasıyla birlikte sahipsiz sokak hayvanlarına, kuru mama desteğini artırdı. Kedi ve köpek mamalarını 63 parktaki mamamatiklere bırakan ekipler, gelen talepler doğrultusunda belirtilen adreslere de yiyecek koyuyor.

Aynı zamanda ilçe genelinde belli noktalarda yer alan su kapları da dolduruluyor. Sokak hayvanlarının beslenmesi çalışmaları, iki ekip tarafından kısıtlamanın sürdüğü bugün ve yarın aralıksız devam edecek.

Tüm ekiplerin 7 gün boyunca sahada olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Koronavirüs salgınından can dostlarımız da çok olumsuz etkileniyor. Bağcılar Belediyesi olarak normal günlerde yaptığımız gibi sokağa çıkma yasağında da sokak hayvanlarını unutmuyor onları beslemeye devam ediyoruz. İyi bir yaşam onların da en tabi hakkı. Onları sevgisiz ve gıdasız bırakmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediyenin sokak hayvanlarına yönelik bu özel besin programında yaklaşık 200 kilo mama dağıtılması bekleniyor.

Bağcılar'da sokak hayvanları için mama bırakıldı
Bağcılar'da sokak hayvanları için mama bırakıldı
Bağcılar'da sokak hayvanları için mama bırakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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