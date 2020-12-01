Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık olacak mı? Fırınlar kapalı mı?
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Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık olacak mı? Fırınlar kapalı mı?

01.12.2020 08:38 | Son Güncelleme: 01.12.2020 08:42
Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık olacak mı? Fırınlar kapalı mı?

Hafta içi ve hafta sonu belli saatlerde sokağa çıkma yasağı getirildi. peki, Sokağa çıkma yasağı geri geldi! fırınlar kapalı mı olacak? Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu Peki, Sokağa çıkma yasağı geri geldi! fırınlar kapalı mı olacak? Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık olacak mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri!

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!"

Hafta içi her gün gece saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek" dedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA FIRINLAR AÇIK OLACAK MI?

Kabine toplantısı sonrası alınan yeni kararlara göre alışveriş merkezleri ve marketler hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecek. Market, bakkal, kasap, manav gibi eve paket servisi hizmeti veren yerler sokağa çıkma kısıtlamasının dışında tutulacak.

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