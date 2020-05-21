Sokağa çıkma yasağında çocuğunuzu görebilirsiniz
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Sokağa çıkma yasağında çocuğunuzu görebilirsiniz

Sokağa çıkma yasağı olan günlerde, mahkeme tarafından hükmedilen kişisel ilişki günlerinde anne ya da babalar çocuğu teslim alabilecekler.

Sokağa çıkma yasağında çocuğunuzu görebilirsiniz
21.05.2020 13:02 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:03

Şimdiye kadar 'Para mı daha önemli, sağlık mı?' sorusuyla karşılaşmayanınız yoktur sanıyorum. Bu soruya vermiş olduğunuz cevabınız nedir bilemiyorum; fakat Covid-19 hepimize sağlığın en önemli konu olduğunu, paranın sağlıktan önemli olmadığını fark ettirdi. Covid-19 herkesin hayalini, planını, iş durumunu etkiledi ve hepimizi bir anda eve hapsetti. Halk kendi imkanlarıyla bir şekilde tedbirler aldı ama yeterli olmadı, bu nedenle dünyada birçok ülkede devlet sıkı tedbirler almak zorunda kaldı.

Devletin tedbir almasıyla birlikte salgının yaratmış olduğu korku sosyal mesafeler konuldu, kalabalık yerlere girmemeye özen gösterildi. Araya konulan mesafe nedeniyle herkes dostunu, arkadaşını, ailesinden uzakta olanlar ise ailesini özledi...

Tabii aynı özlem hali boşanma sürecinde olan ve çocuğuyla kişisel ilişki tesis edilen ebeveynlere de yansımıştır. Birçok sağlık uzmanı bu salgının çocuklar açısından tehlikeli olduğunu, ebeveynlerin çocuklarını salgından koruması gerektiğini belirtmiştir. Üstelik uzmanlar, çocukların gizli korona taşıyıcısı olabileceğini de belirterek titiz davranmaları gerektiğini her daim uyarmıştır.Bu nedenle çocuğunun sağlığı için kişisel ilişki gün ve saatlerde anne veya baba çocuğunu teslim almamayı tercih etmiştir. Çocukla vakit geçiremediğinden sık sık görüntülü veya sesli aramalar gerçekleştirilmiş, yüz yüze görüşmek yerine telefonla irtibat kurulmuştur.

Tabii koronaya rağmen mahkeme tarafından kurulan kişisel ilişki günlerinde çocuğunu teslim almaya devam edenler de olmuştur. Yalnız birçok haber kaynağına göre, önümüzdeki günlerde olan sokağa çıkma yasağı (22.05.2020 tarihi saat 00:00 ile 26.05.2020 00:00'a kadar)na İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile genelge gönderilmiş ve genelgenin 3. maddesinde istisna kapsamında olan kişiler de belirtilmiştir. Haber kaynağından elde edilen genelge örneğinde istisna tutulan kişiler arasında 'çocuğuyla kişisel ilişki tesis edilen kişiler' de bulunmaktadır. Sokağa çıkma yasağı olan günlerde, mahkeme tarafından hükmedilen kişisel ilişki günlerinde anne ya da babanın çocuğu teslim alabileceği belirtilmiştir.

Yalnızca genelgede çocuğunu görmek isteyen ebeveyne bir şart verilmiştir: Mahkeme kararını ibraz etmeleridir. Bu nedenle boşanma sürecinde olan (boşanma davası açılmış, devam eden) anne veya baba, ara kararın veya mahkeme kararı kesinleşmiş ise hükmün mutlaka suretinin çıktısını almalıdır. Eğer kararın suretini alma gibi bir durumu yok ise UYAP Vatandaş Portalı üzerinden mahkeme kararının suretinin ekran görüntüsünü alabilir. Sokağa çıkma yasağında, çocuğuyla görüşmek isteyen ebeveyne tanınan bu istisnai durum ebeveyn ve çocuklar açısından sevindirici bir haber olmuştur.

Yalnız salgına rağmen çocuğun teslim edileceği günlerde eski eşin önlem alması nedeniyle çocuğunu teslim alamayan ebeveynler de bulunmaktadır. Çocuğunu korona önlemi nedeniyle göremeyen ebeveyn, eski eşin istememesi nedeniyle çocuğuyla telefonla dahi irtibat kuramadığı durumlar da vardır. Ne yazık ki hem adli yargı sürelerinin durdurulması hem de icra yoluyla çocuğunu teslim almak isteyen ebeveynler, korona nedeniyle başvurularını dahi gerçekleştirmekte çekinmişlerdir. İşte bu şartlarda mahkemeye çocukla telefon üzerinden görüntülü ve sesli görüşme yönünde ara karar kurulması yönünde taleplerde bulunulmaya başlanılmıştır.

Özetle; velayet hakkı olmayan ebeveynler, korona nedeniyle çocuğunu teslim alamadığını ve bu nedenle görüntülü görüşme yönünde kişisel ilişki günleri kurulması yönünde talepte bulunmuştur. Aslında mahkeme tarafından kurulan kişisel ilişki günleri takdiri olarak verilmekte anne veya babanın anlaşması halinde kişisel ilişki gün ve saatlerde esnek davranılabilmektedir. Her şeyden önce anne veya baba, çocuğun psikolojik ve fizyolojik sağlığını en üstte tutması gerekmektedir. Çocuk her iki ebeveyni de tanıması, her iki ebeveynle de yeteri kadar vakit geçirmelidir. Tüm bu nedenlerle evlilikte eşler ne yaşarsa yaşasın müşterek çocuk boşanmaya neden olan olaylardan hiçbir zarar ve baskı görmeden ayrılmalıdır.

Çocuğun menfaati anne ve baba tarafından üstün tutulmalıdır. Sokağa çıkma yasağında dahi ebeveynin çocuğu görmesi açısından istisnai bir durum getirilmiş, görüldüğü üzere çocuğun menfaati devlet tarafından üstün tutulmuştur. Mahkeme tarafından verilen kararlarda çocuğun menfaatine göre verildiği göz ardı edilmemelidir.

Herkese sağlıklı günler diliyorum.

Manşet

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