Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta içi ve hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak?

2. dalga dönemi yaşanan ve koronavirüs vaka sayılarının pik yaptığı bu günler de sokağa çıkma yasağı hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. En çok da sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, merak ediliyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Sokağa çıkma yasağı saatleri:

Hafta içi; 21.00 – 05.00

Hafta sonu: Tüm hafta sonu boyunca sürecek.

İKAMETLERE EN YAKIN YERDEN ALIŞVERİŞ YAPILABİLECEK

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler hariç, zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için, araç kullanmamak şartıyla, ikâmetlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve fırına gidip gelebilecek. Bayilerden gazetelerini alabilecek.

Lokanta ve restoranlar, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek.

TOPLU TAŞIMA VE SEYAHAT NASIL OLACAK?

Şehirlerarası seyahatler ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi) ile yapılabilecek. Özel araçla şehirlerarası seyahat, izne tabi olacak.

Farklı mazereti bulunan kişiler toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığı'na ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da valilik-kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

İşiyle ilgili nedenini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon koduyla ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Ganyan, İddia ve Milli Piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeksizin sadece kupon-ganyan yatırma işlemi yapılacak.

TOPLU TAŞIMA VE SEYAHAT NASIL OLACAK?

Şehirlerarası seyahatler ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi) ile yapılabilecek. Özel araçla şehirlerarası seyahat, izne tabi olacak.

Farklı mazereti bulunan kişiler toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığı'na ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da valilik-kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

İşiyle ilgili nedenini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon koduyla ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Ganyan, İddia ve Milli Piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeksizin sadece kupon-ganyan yatırma işlemi yapılacak.

KAN BAĞIŞÇILARI HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI DIŞINDA TUTULDU

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, kan bağışında bulunmak isteyenler, koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.