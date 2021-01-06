Sokağa çıkma yasağı bitti mi? İçişleri bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesine göre 18 yaş altı ve yaşlılara sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman?

Sokağa çıkma yasağı bitti mi? İçişleri bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesine göre 18 yaş altı ve yaşlılara sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTTİ Mİ?

Ülkemizde bazı kısıtlamalar devam etmektedir.Hafta sonları sokağa çıkma yasağı sürmektedir.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sağlık Bakanı Koca şu sözlerle yasak olup olmayacağını açıkladı:"Birçok ülkenin aksine Türkiye sağlık sistemi pandemiyi sürpriz olarak karşılamadı. Daha önce uygulamaya koyduğumuz ulusal hazırlık planı çerçevesinde proaktif davranmaya gayret ettik. Yoğun bir mücadele dönemine girdik. Pandemi hastaneleri, acil hastanelerin devreye alınması, pozitif vakaların izolasyonu, temaslı takibi, yaşlı ve genç nüfusun sokağa çıkmasının kısıtlandırılması, okulların uzaktan eğitime geçmesi hayatın hemen her yönüne çok çeşitli tedbirler hayata geçirdik.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN, SAATLERİ NELER?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN, 20 YAŞ VE ALTI HANGİ SAATLERDE SOKAĞA ÇIKABİLİR?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Yeni koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler arasında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için belirli saatler aralığında sokağa çıkma kısıtlaması da bulunuyor. Tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireylerin sokağa çıkma izni 13.00'da başlıyor ve genelge içerisinde belirtilen saate kadar devam ediyor.