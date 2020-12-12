Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
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Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

12.12.2020 12:29 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:38
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

Fatih Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda sokak hayvanlarının aç kalmasını önlemek için yem ve mama dağıttı.

Fatih Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda sokak hayvanlarının aç kalmasını önlemek için yem ve mama dağıttı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda vatandaşların dışarı çıkmadığı kısıtlama süresince sokak hayvanlarının mağdur olmaması için çeşitli önlemler alındı.

Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü de ilçedeki meydanlara kuşlar için yem, kedi ve köpekler için mama bıraktı.

Mama ve yem dağıtımının, kısıtlama sona erene kadar devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Bildirici

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Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
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