Sokağa çıkma kısıtlamasında çiftçiler faaliyetlerine devam etti
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Sokağa çıkma kısıtlamasında çiftçiler faaliyetlerine devam etti

13.12.2020 12:09 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:13
Sokağa çıkma kısıtlamasında çiftçiler faaliyetlerine devam etti

Tokat'ta sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan çiftçiler, tarımsal faaliyetlerine devam etti.

Tokat'ta sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan çiftçiler, tarımsal faaliyetlerine devam etti.

Tokat merkeze bağlı Büyükyıldız köyünde vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasının 2. haftasında da gündelik yaşamlarına ara vermedi. Köylülerin birçoğu traktörleri ile tarlalarının yolunu tutarken, birçoğu da ahırda küçük ve büyükbaş hayvanları ile ilgilendi Köyde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Reşit Doğan, çalışmak zorunda olduklarını ifade ederek, "Köyde fazla toplum içine çıkmıyor, sosyal mesafeyi koruyoruz. Mecbur bu hayvanları doyuracağız, geçim kaynağımız. Hastalıkta olsa sonuna kadar böyle çalışmaya devam" dedi.

"Tedbirimizi alıp dua edeceğiz"

Köy halkından 65 yaşındaki Hacı Abdullah Tuna, kışlık gereksinimi için balta ile odun kırdı. Tuna, vatandaşları korona virüs önlemlerine uymaya davet ederek, "Önce rabbimin kanunlarına, peygamberimizin hadislerine uyacağız, sonra da devletin kanunlarına uyacağız. Maske, mesafe, temizlik hepimiz uyacağız. Tedbirimizi alıp dua edeceğiz. Cumhurbaşkanımız da bunları açıklıyor. Biz de üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Çark dönmez ise bu iş olmuyor"

Bahçesinde çalışan Ahmet Yolmaz, kısıtlama olsa da köy hayatının devam etmek durumunda olduğunu belirterek, "Biz tedbirimizi alıyoruz, takdiri rabbimize bırakarak işimizi takip ediyoruz. Ben de bu hastalığı atlattım. Rabbim bu hastalığı ümmet-i Muhammed'den en kısa sürede kaldırmasını niyaz ediyorum. Köydeki mecbur vatandaşlar toprakla uğraşmasa olmuyor. Köylü ham madde, yani bu köylü olmasa şehirdeki yaşayamaz. Şehirdeki bize, biz de şehirdekine muhtacız. Bu nedenle herkes çalışacak çark dönecek. Çark dönmez ise bu iş olmuyor" ifadelerini kullandı. - TOKAT

Sokağa çıkma kısıtlamasında çiftçiler faaliyetlerine devam etti
Sokağa çıkma kısıtlamasında çiftçiler faaliyetlerine devam etti
Sokağa çıkma kısıtlamasında çiftçiler faaliyetlerine devam etti
Sokağa çıkma kısıtlamasında çiftçiler faaliyetlerine devam etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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