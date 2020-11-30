SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERDİ
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SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERDİ

30.11.2020 05:44 | Son Güncelleme: 30.11.2020 05:48
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERDİ

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN-Ertan KILIÇ-Buğra AKAY / İSTANBUL DHAKoronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrasında alınan tedbirler kapsamında Pazar günü 20.00'de başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibariyle sona erdi.

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN-Ertan KILIÇ-Buğra AKAY/ İSTANBUL DHA

Koronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrasında alınan tedbirler kapsamında Pazar günü 20.00'de başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibariyle sona erdi. 

Kısıtlamanın bitmesiyle birlikte D-100 Karayolu'nda ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kurulan polis kontrol noktaları kaldırıldı. Köprü ve D-100 Karayolu'nda araç hareketliği görüldü.  

Görüntü dökümü: -------------15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden görüntü-Cevizlibağ'dan görüntü-Detaylar

30.11.2020 - 05.40 Haber Kodu : 201130003

30.11.2020 - 05.44 Haber Kodu : 201130004

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa BAKIRHAN

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