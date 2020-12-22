ŞOK 25-29 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu! İşte haftanın ŞOK indirimleri

Yeni haftaya girerken ŞOK 25 Aralık 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı. ŞOK Aktüel 25-29 Aralık 2020 Cuma kampanyasında her zaman olduğu gibi birbirinden güzel ürünler mevcuttur. ŞOK 25 Aralık 2020 kataloğu ile gelecek ürünlere bu özel haberde göz atacağız. ŞOK'ta bu hafta 25-29 Aralık Cuma günü başlayacak kampanyada neler olacak?

Yeni haftaya girerken ŞOK 25 Aralık 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı. ŞOK Aktüel 25-29 Aralık 2020 Cuma kampanyasında her zaman olduğu gibi birbirinden güzel ürünler mevcuttur. ŞOK 25 Aralık 2020 kataloğu ile gelecek ürünlere bu özel haberde göz atacağız. ŞOK'ta bu hafta 25-29 Aralık Cuma günü başlayacak kampanyada neler olacak? İşte bütün detaylar…

ŞOK 25 ARALIK 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK Aktüel ürünlerde afişi göz gezdirdiğimizde dikkatimizi çeken ürünlerden birisi Sinbo Dik Süpürge'dir. 25 Aralık Cuma günü raflarda yerini alacak ürün 149 TL fiyatla satışa sunulacak. Sinbo Dik Süpürge el süpürgesi olarak kullanım imkanı, çıkarılabilir ve temizlenebilir 1,5 litre toz haznesi, motor koruma filtresi, üçgen yer aparatı, 5 metre kablo uzunluğu gibi etkileyici özelliklere sahip.

ŞOK 25 Aralık 2020 Aktüel Ürünler

Ayaklı Askılık 69,90 TL

Tekli Sarkıt Avize 49,95 TL,

Kurutmalık 49,95 TL,

Ütü Masası 79,90 TL ,

Keçeli Ütü Masası Kılıfı 11,95 TL

Visco Ortopedik Yastık 29,95 TL,

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 17,95 TL,

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 24,95 TL,

2'li Pratik Havlu Tutucu 5,99 TL,

1720 cc Borcam Yuvarlak Tepsi 19,95 TL.

220 cc Cambu Borosilikat Cam Kupa 6,99 TL,

Dört Bölmeli Saklama Kabı 9,99 TL, Dikdörtgen ,

Kare Taşıma Kabı 15,90 TL,

2'li Desenli Yastık Kılıfı 9,99 TL,

Eğitici Kitaplar 3,99 TL

ŞOK 25 ARALIK 2020 AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU

ŞOK 25-29 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu!

ŞOK 25-29 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu!